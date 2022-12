Milan Dennhardt eiskalt

„Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren“ – dieser Satz von Bert Brecht könnte als Motto über dem Handball-Verbandsliga-Spiel des TV Eppelheim bei der HSG Weschnitztal (31:31) stehen, denn selten waren die Voraussetzungen und die Phasen des späteren Spielverlaufs so ungünstig für die Eppelheimer. Zwei der besten Torschützen, Leon Dennhardt und Carsten Geier, mussten grippegeschwächt passen, sodass Trainer Sebastian Metzler auf junge Spieler setzen musste, die eigentlich für die Ib eingeplant waren.

Und prompt begann das Spiel wenig verheißungsvoll, die Hausherren gingen mit 4:1 in Führung, doch kurz darauf war der Ausgleich wieder geschafft, dann legte die überlegen wirkende HSG wieder vor. Mit dem Pausenpfiff kam es für den TVE knüppeldick: Der letzte Freiwurf landete abgefälscht im Gesicht eines Gegenspielers, worauf der Schütze Mirko Hess eine unberechtigte Rote Karte sah, was Sebastian Metzler so erboste, sodass auch er mit einer Zeitstrafe bedacht wurde. So ging der TVE wenig hoffnungsvoll in die zweite Hälfte und kassierte in doppelter Unterzahl sogleich zwei Tore zum 12:17. Dieser Rückstand wuchs gar auf 17:23 an, doch aufgeben gab es nicht. Nun zündete Julius Jäger den Turbo und warf mit sechs Toren den TVE wieder heran und als auch noch Nik Keller und Milan Dennhardt getroffen hatten, nahm der Trainer der HSG elf Minuten vor Ende seine Auszeit, um den Lauf des TVE zu stoppen. Doch fünf Minuten später gelang Michael Hofmann der Ausgleich zum 29:29.

Die HSG legte zwar immer wieder ein Tor vor, doch dann kam der Paukenschlag zum Schluss. Milan Dennhardt brach auf dem linken Flügel durch und wurde gefoult – Siebenmeter nach Ablauf der Spielzeit. Und kaltblütig wuchtete der Youngster in Vertretung seines Bruders den Ball zum umjubelten Ausgleich ins Netz.

TVE: Koch, Heimbrecht; Jäger (8), Späth, Stotz (1), Keller (5), Sander (1), Hofmann (4), Hess (1), Rutt (2), Krause, Schäfer, Dennhardt (9/4). we/zg