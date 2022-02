Minikader verkauft sich ordentlich

Trotz der 23:27-Niederlage gegen die HSG Freiburg lieferten die Juniorbären der TSG Ketsch II in der 3. Handball-Liga Frauen ein starkes Spiel ab. Während die Gäste mit „voller Kapelle“ aufliefen, waren es auf Ketscher Seite gerade einmal sieben Feldspielerinnen und Johanna Wiethoff im Tor. Der haushohe Favorit aus dem Breisgau war sofort hellwach auf der Platte und ehe sich die Ketscherinnen versahen, lagen sie mit 1:6 hinten. Die Juniorbären fingen sich dann wieder und besannen sich auf ihre Stärken.. Zur Pause stand es dann 10:14 für die Gäste.

Aus der Kabine kamen die Juniorbären etwas verschlafen. In der 42. Minute lagen sie scheinbar aussichtslos mit neun Toren hinten (13:22). Aber sie gaben sich nicht auf. Bei einer Auszeit stellte Daniel Weinheimer sein Team nochmal um und warnte die Mädels davor, abgeschlachtet zu werden.

Wieder herangekämpft

Die Gastgeber spielten nun im Angriff das, was sie sich vorgenommen hatten, mit Erfolg. In der Abwehr kämpften sie um jeden Ball, was zur Folge hatte, dass sie Tor um Tor aufholten. Nach einem 6:0-Lauf innerhalb von fünf Minuten stand es in der 56. Minute nur noch 23:25 für die Gäste. Ein Unentschieden war wieder greifbar nahe, doch diesen Erfolg vermasselte ihnen die eine oder andere fragwürdige Entscheidung der Unparteiischen gerade in der Schlussphase. Am Ende gewann Freiburg mit 23:27 gegen die Juniorbären.

„Ein großes Lob an die sieben Spielerinnen und Johanna im Tor. Wir haben uns nicht abschlachten lassen, jede hat für die andere gekämpft und wir hatten sichtlich Spaß am Spiel. Wir haben uns heute gar nichts vorzuwerfen, nur schade, dass am Ende nicht doch noch ein Punkt zu holen war.“, sagte Trainer Daniel Weinheimer nach dem Spiel.

Ketsch II: Wiethoff, Grössl (3/2), Widmaier (6), Büssecker (3), Jung (7), Berg (3), Völker (1), Kolb. zg/af