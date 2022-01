Minute 50 bleibt verflixt

Endlich einmal wieder Konstanz besiegen – das war der Wunsch der heimischen Handballer und er wurde erfüllt: Mit 39:32 (21:21) gewann die Bundesliga-A-Jugend der HG Oftersheim/Schwetzingen gegen die HSG. Doch es war ein hartes Stück Arbeit und kurz vor Ende schienen der HG gar die Felle davonzuschwimmen. Am Ende war Christoph Lahme milde gestimmt: „Ein großes Lob an die gesamte Mannschaft, die den vierten Sieg in Folge eingefahren hat, wenn auch nach etwas holprigem Spiel“, sagte der HG-Coach und schmunzelte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit der ersten Halbzeit dürften wohl beide Trainerseiten nicht zufrieden gewesen sein. Lahmes Hand zuckte schon nach gut vier Minuten nach der Grünen Karte (3:3). Sein Konstanzer Kollege Daniel Behrendt nahm dann aber zuerst die Auszeit (6:6/9.). 42 gleichmäßig verteilte Tore, manchmal schon fast ein Endergebnis – bei noch jeweils 14 Angriffen ohne Abschluss – waren definitiv nicht nach ihrem Geschmack. „Nach 21 Gegentoren und kaum vorhandener Deckung bezog sich unsere Halbzeitansprache dann auch total auf die Abwehr und wir wiederholten damit die vor der Partie angesprochenen Dinge“, sagte der HG-Übungsleiter.

Kein Zuckerschlecken in der Nord-stadthalle – HG-Akteur Thorben Zimprich wird von einem Konstanzer Gegenspieler bearbeitet. © Lenhardt

Wobei die ständige Wiederholung wohl auf fruchtbare Erde fiel: „Wir waren dann sehr gut gestanden, haben in der Tiefe das Eins-gegen-Eins verteidigt und aufmerksam immer zu der Seite verschoben, wo der Ballbesitz herrschte.“ Der Lohn waren ein erster klarer Vorsprung bei 26:22 (39.) und ein vermeintlich vorentscheidendes 32:26 in der 50. Minute. Auch Lahme war beinahe schon am Feiern: „Da bei 49:05 Minuten“, einem Treffer von Linkshänder Felix Rothardt, „und sechs Toren Vorsprung, meinten wir eigentlich, dass das Spiel zu unseren Gunsten ausgeht“.

Plötzliche Aussetzer

Aber dann wurden alle Vorgaben über Bord geworfen. Aussetzer mit Ballverlusten und Lattentreffer waren die einzige HG-Ausbeute. „Da fühlten wir uns stark an unsere verlorenen Auswärtspartien in Konstanz erinnert“, meinte auch Co-Trainer Justin Hahne.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Beim 32:32 (54.) brach Rothardt den torlosen Bann der Kurpfälzer. Konstanz kam weit raus, wollte den Erfolg mit Gewalt, aber Kreisläufer Kern legte nach, dann waren Till Nasgowitz sowie Silas Grimm kaum noch zu bremsen. Und Max Botterer im Kasten, der zuvor schon für ausreichend Rückhalt gesorgt hatte, bügelte den Rest aus. „Die gesteigerte Deckungsleistung nach der Halbzeit, hat auch die Torwartleistung gesteigert“, sagte Hahne.

HG: Rabe, Botterer; Metz (1), Antritter, Schulz (2), Auth, Zaum (4), Rothardt (8), Kirchner, Merkel (8/6), Kern (3), Grimm (3), Zimprich (4), Nasgowitz (6).