Misere nach der Pause

Mit dem 5:1-Sieg beim FV Brühl III (wir berichteten) stellte der SV 98 Schwetzingen II am vergangenen Wochenende unter Beweis, dass er sich auswärts wohler fühlt als auf der eigenen Anlage. In den letzten vier Heimspielen gab es vier Pleiten, insgesamt setzte es in diesen Auseinandersetzungen 21 Gegentore. „Wir arbeiten daran, die Anfälligkeit in der Defensive abzustellen, um weniger Gegentore zu kassieren“, erklärt SV-Trainer Toni Casciaro.

Ins Auge sticht bei den Schwetzingern die Misere, dass es in dieser Saison auffällig häufig direkt in den ersten Minuten nach der Halbzeitpause klingelt. „Erklären kann ich mir das nicht, aber wir arbeiten daran, dass wir da konzentrierter auftreten“, so Casciaro. Auch in Brühl fiel das – am Ende wenig schmerzhafte – Gegentor in der 46. Minute, also unmittelbar nach Wiederanpfiff. Dennoch war Casciaro mit dem Auftritt seines Teams beim Liga-Neuling zufrieden.

A-Jugendliche überzeugen

Die personellen Probleme machten es erforderlich, dass mit Iven Schwerdtfeger und Giovanni Licari zwei A-Jugendliche im Startaufgebot standen. „Sie haben positionsgetreu gespielt und haben ihre Sache gut gemacht“, lobt Casciaro. Es ist denkbar, dass die beiden weiterhin eine Rolle im B-Liga-Team spielen, nachdem die Langzeitverletzten vorerst wohl nicht zurückkehren werden. Am Sonntag wartet auf den SV 98 II nun wieder ein Heimspiel. Das große Flattern soll trotz der schwarzen Heimserie nicht eintreten. Auch wenn Casciaro tiefstapelt: „Wir sind weiterhin in der Aufbauphase und Rohrhof II daher Favorit.“