Mit dem Nachfolger im Team

Dass der scheidende Trainer vom Handball-Drittligisten HG Oftersheim/Schwetzingen, Holger Löhr, und sein Nachfolger Frank Schmitt zu den erfolgreichsten Handballern der Region gehören, ist vielen Experten bekannt. Dass sie sogar eine gemeinsame Vergangenheit in der deutschen Nationalmannschaft haben, beweist dieses Fundstück aus unserer Redaktion.

AdUnit urban-intext1

Löhr spielte damals bei der SG Leutershausen allerdings nicht mit Schmitt zusammen, das SGL-Urgestein stand in jenen Tagen in Diensten des saarländischen Clubs TV Niederwürzbach. Jedoch gehörten Löhr und Schmitt im Jahr 1993 zusammen dem Aufgebot von Bundestrainer Arno Ehret und Co-Trainer Michael Biegler-Wirtz an.

Mannschaftskameraden waren unter anderem der spätere Weltmeister Christian Schwarzer, der als „Hexer“ bekannte Torwart Andreas Thiel sowie Frank Schmitts aktueller Nachfolger bei HG-Ligarivalen SG Leutershausen, Mark Nagel. ali