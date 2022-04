„Mit jedem Zuschauer mehr macht es mehr Spaß“

Der Schwabe im Kurpfälzer Drittligateam der HG Oftersheim/Schwetzingen gehört schon zu den sogenannten erfahreneren Handballern. Aber mit gerade einmal 32 Jahren bewegt sich das Neujahrskind Christian Wahl immer noch wie ein Jungspund im Rückraum und ist wieselflink auf seinem Abwehrposten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diese Fähigkeiten will er auch heute Abend im Rückspiel der Klassenerhaltsrunde gegen TuSEM Essen II zum Einsatz bringen. Im Erfolgsfall würde die HG dann den rettenden zweiten Platz einnehmen. „Demut und Fleiß“ ist eine seine handballerischen Devisen und nach diesem Motto soll auch diese Aufgabe, die auf dem Papier so klar und einfach aussieht, angehen, wie er im kurzen Interview sagt.

Christian Wahl empfängt mit der HG die Essener Reserve. © HG/Schwerdt

Erst einmal Glückwunsch zu den letzten drei Erfolgen mit dieser Spielweise.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Christian Wahl: Vielen lieben Dank!

Hat sich im Team etwas geändert?

Wahl: Wir präsentieren uns deutlich konstanter als davor.

Was ist dabei Ihre Rolle im Team?

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Wahl: Ich darf den Altersdurchschnitt etwas anheben.

Wie stehen die Chancen auf den Klassenerhalt?

Wahl: Wir haben alles selbst in der Hand – daher sehe ich dem Ganzen sehr positiv entgegen.

Wie bekommt man vor dem nun anstehenden Match den hohen Hinspielerfolg gegen Essen aus dem Kopf?

Wahl: Jedes unserer Spiele jetzt ist ein K.o.-Spiel. Daher interessiert mich das Hinspiel sehr wenig.

Die Prognose für Samstag?

Wahl: Heimsieg.

Was bekommt ihr von den Zuschauern auf dem Feld mit?

Wahl: Man bekommt es mit, wenn man in die Halle einläuft, wenn eine Unterbrechung im Spiel stattfindet oder wenn man ein Tor wirft. Während das Spiel läuft, muss ich mich auf andere Dinge konzentrieren – Multitasking ist nicht so meins. Aber natürlich sind die Zuschauer ein absolut wichtiger Faktor. Eine volle Halle gibt uns allen auf jeden Fall nochmals weitere Energie. Und ganz ehrlich: Mit jedem zusätzlichen Zuschauer macht es auch so viel mehr Spaß zu gewinnen.