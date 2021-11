Mit schnellen Beinen zum Heimsieg

Zum dritten Heimspiel in Folge erwartet Jugend-Handball-Bundesligist HG Oftersheim/Schwetzingen nun den HC Erlangen. Die Franken haben bislang eine Partie weniger als ihr kommender Gastgeber ausgetragen, gewannen gegen Coburg und Kornwestheim, verloren jedoch in Allach. Für beide Seiten wäre es also wichtig zu siegen, um sich weiterhin in der Nähe der oberen Tabellenplätze anzusiedeln.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

HG-Trainer Christoph Lahme hat sich die bayerische „Wundertüte“ genau angeschaut. Die Erlanger würden mit vielen verschiedenen Abwehrformationen auftreten, die sie fließend ineinander übergehen ließen. So werde aus einer 6:0 schnell in ein 5:1 gewechselt oder auch mal mit einer 3:3-Deckung gestartet. So steht auch Christoph Lahmes Forderungskatalog fest: „Wir brauchen schnelle Beine, nicht nur hinten, sondern auch vorne. Wir brauchen ein ungemein bewegliches Angriffsspiel und müssen über unsere Laufweg die Räume für die Mitspieler öffnen.“

Starken Innenblock bilden

Für seinen eigenen Deckungsbereich erhofft er sich eine Wiederholung aus der zweiten Hälfte des Kornwestheim-Spiels. „Mit einem erneut starken Innenblock sollten wir in einem Heimspiel möglichst wenige Gegentreffer kassieren. Dann sollten auch wieder die so genannten ,leichten Tore’ zum Gelingen beitragen.“

Dabei hofft der Coach auf eine größere personelle Ausstattung als zuletzt. „Ich denke, dass voraussichtlich wieder zwei Akteure zur Mannschaft stoßen werden. Somit sollten wir über eine breitere Bank verfügen.“ Außerdem kann diesmal nahezu uneingeschränkt auf die Spieler der B-Jugend zugegriffen werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2