Mit Siegen in die Winterpause

Die erste Damenmannschaft der SG Ketsch/Brühl beschloss das Volleyballjahr in der Landesliga mit zwei Siegen gegen die SG DJK/TSG Bruchsal (3:1) und die KuSG Leimen (3:0).

Das Spiel gegen Bruchsal war von Anfang an geprägt von langen Ballwechseln mit dem meist besseren Ende für die SGlerinnen, sodass sie sich mit 25:18 und 25:19 die ersten beiden Sätze sicherten. Allerdings ging diese Souveränität im dritten Satz verloren, zu viele eigene Fehler brachten die Gegnerinnen zurück ins Spiel (16:25). Auch im vierten Satz liefen die Damen lange einem Rückstand hinterher, kämpften sich dann aber bis zum 23:23 heran, wehrten einen Satzball ab und verwandelten gleich ihren ersten Matchball zum umjubelten 3:1-Sieg.

Die Volleyballer haben das Jahr 2021 erfolgreich beendet. © Michael Oechsler

Das zweite Spiel gegen Leimen war eindeutig. Den platzierten Angriffen und druckvollen Aufschlägen der SGlerinnen hatten die Gäste nicht viel entgegenzusetzen. Selbst ein kleiner Hänger in Durchgang drei konnte den klaren Sieg nicht gefährden (25:11; 25:16; 25:18).

Besonders erfreulich war, dass Spielertrainerin Claudia Schröckenschlager seit Langem wieder selbst ins Spielgeschehen eingriff und auch Anika Wüst nach langer Verletzungspause am Start war.

Die Damen II der SG Ketsch/Brühl gewannen in der Bezirksklasse mit 3:2 gegen den SSV Mannheim-Vogelstang. Den ersten Satz erkämpften sie sich mit 26:24. Danach ging es mit guter Stimmung und einem 25:13 im zweiten Satz. Nina Foltin trug mit ihren guten Aufschlägen zu vielen Punkten bei. Die nächsten beiden Durchgänge verliefen etwas träge und die SGlerinnen mussten beide abgeben. Doch dann konnten sich die Damen um Trainerin Tamara Rill erneut motivieren und starteten mit einem Sieg in die Weihnachtspause.

Für den letzten Spieltag der Bezirksklasse in diesem Jahr ging es für die Herren der SG Ketsch/Brühl in der heimischen Halle gegen die Teams aus Mannheim und Schwetzingen. Schnell zeigte sich, dass die Siegesserie der bisherigen Saison auch die Winterpause überstehen sollte – die Herren gewannen sowohl das Spiel gegen die VSG Mannheim als auch das Lokalderby gegen den TV Schwetzingen mit 3:1. Ungeschlagen und hungrig auf mehr verabschiedet sich die Mannschaft als Herbstmeister in die Winterpause.

Kreisliga Damen

Das Team der DJK Hockenheim um Trainer Sebastian Auer trat gegen den SSV Vogelstang IV an. Dem engagierten Coach standen nach einigen Ausfällen nur sechs Spielerinnen zur Verfügung, die aber mit großem Engagement und Spielwitz in die Begegnung starteten. Mit 25:12 behielt die DJK die Oberhand und konnte trotz einiger Abstimmungsprobleme im zweiten Satz mit 25:20 Punkten nachlegen.

Laura Welker legte im dritten mit einer Aufschlagserie den Grundstein, der durch starke Abwehraktionen, einem guten Teamspirit sowie präzisen Zuspielen von Saskia Krämer zum 25:10 und somit deutlichen 3:0-Satzerfolg führte. ska

