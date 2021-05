Mitgliederzahlen in Sportvereinen wegen Corona rückläufig

Knapp 765 000 Mitglieder in 2425 Sportvereinen: Das ist das Ergebnis der diesjährigen und abschließenden Mitgliederstatistik des Badischen Sportbunds (BSB) Nord. Zum Stichtag 1. Januar 2021 bedeutet dies im Verbandsgebiet des BSB Nord einen Verlust von fast 25 000 Mitgliedern gegenüber dem Vorjahr, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Sportbundes.

AdUnit urban-intext1

Die alarmierende Negativentwicklung bei den jüngsten Mitgliedern hat sich bestätigt: So ist die Mitgliederzahl der Null- bis Sechsjährigen um über 15 Prozent eingebrochen, im Grundschulalter(sieben bis zehn Jahre) liegt sie immer noch mehr als fünf Prozent unter Vorjahresniveau. Diese Entwicklungen lassen sich deutschlandweit nachzeichnen und sind erklärlich: Es fehlten die klassischen Einstiegsmomente in den Sportverein und damit die Neueintritte der Kinder.

Vor allem Großvereine sind die Leidtragenden der krisenbedingten Mitgliederrückgänge. Größter Verein in Nordbaden ist – trotz eines Rückgangs – wie im vergangenen Jahr die TSG Hoffenheim,gefolgt vom Karlsruher Sportclub und dem Deutschen Alpenverein (DAV) Sektion Heidelberg.

Mehr zum Thema SC Olympia Über 100 Anmeldungen fürs Training beim SC Olympia Neulußheim Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Jugendfußball Vereine machen erste Versuche zur Rückkehr in Trainingsbetrieb Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fußball Geisteratmosphäre ist Fluch und Segen zugleich Mehr erfahren

Großvereine wie der SSC Karlsruhe, die TSG Weinheim, der AC Weinheim, PSV Karlsruhe oder der TV Bretten haben alle mit Mitgliederrückgängen zwischen 4 und 14 Prozent zu kämpfen.A ls einzige Vereine, die ein Plus verzeichnen konnten, sind unter den größten 25 nordbadischen Vereinen ausschließlich DAV-Sektionen (Heidelberg, Karlsruhe, Pforzheim, Buchen) und mit dem Karlsruher Sportclub außerdem ein Verein aus dem Fußball-Profibereich.

AdUnit urban-intext2

Es gibt auch Gewinner

Tendenziell sind stärkere Rückgänge im städtischen Bereich und damit auch mit größerer Dichte an Großsportvereinen zu verzeichnen, vor allem trifft dies auf den Sportkreis Mannheim zu, dem auch die Weinheimer Vereine zuzurechnen sind. Den geringsten Mitgliederschwund verzeichnete der Sportkreis Tauberbischofsheim mit einem Minus von 1,5 Prozent verzeichnen. Größter Sportkreis bleibt Karlsruhe mit mehr als 170 000 Mitgliedern, gefolgt von Mannheim(mehr als 140 000 Mitgliedern) und Heidelberg (133 000 Mitgliedern).

Der Badische Turner-Bund, mit mehr als 200 000 Mitgliedern der größte Fachverband in Nordbaden, verzeichnete einen drastischen Rückgang um etwa 1000 Mitglieder (4,5 Prozent). Aber auch andere Sportarten mussten tiefe, prozentual gesehen sogar noch höhere Einschnitte verkraften, wie der Behindertensport oder die Gewichtheber, die jeweils etwa 13 Prozent ihrer Mitglieder verloren haben. Auch den Schwimmbereich hat es ebenso wie die meisten Budo-Verbände hart getroffen.

AdUnit urban-intext3

Allerdings gibt es auch Sportarten, die zulegen konnten: Wenig überraschend fallen hierunter jene, die teilweise an der frischen Luft stattfinden können. So können Klettern und Bergsport sowie Radsport einen Zuwachs von mehr als 4 Prozent verzeichnen, Boule sogar mehr als 5 Prozent, Kanu und Kajak 1,3 Prozent, Segeln 2,8 Prozent und Tennis immerhin 1,5 Prozent, heißt es weiter in der Mitteilung.

AdUnit urban-intext4

Die Zeit ist reif für Öffnungen

Der Präsident des Badischen Sportbundes Nord, Martin Lenz, schließt sich der Forderung des DOSB mit seinen 16 Landessportbünden an. In einer gemeinsamen Pressemitteilung hatten sie die Öffnung des Sports gefordert: Lenz betont, dass „der entscheidende Dreiklang aus Kindergärten und Schulen sowie gleichzeitig aus dem Kinder- und Jugendsport in unseren Sportvereinen besteht – in diesem Sinne richten wir den Blick nach vorne und setzen alles daran, dass der Vereinssport so schnell wie möglich seine positive Kraft entfalten kann.“ Eine herausragende Bedeutung komme dabei der Schwimmfähigkeit von Kindern und Jugendlichen als (lebens-)wichtiger Kulturtechnik zu. Auch hier hat die DLRG bereits Alarm geschlagen. zg