Die Drittliga-Handballer der HG Oftersheim/Schwetzingen scheiterten auch im dritten Versuch, Zählbares auf ihrem Konto zu verbuchen. Vom Auswärtsspiel beim SV Zweibrücken kehrten sie mit einer knappen 26:28-(13:15)-Niederlage zurück.

Dabei gingen der Start und die Schlussphase eindeutig an die Gäste, die in diesen Phasen das effektivere Abschlussverhalten an den Tag legten. Am Ende war

...