  Mögliche Lockerungen für das Fußballtraining

Südwest. Die Ministerpräsidenten haben sich bei der Bund-Länder-Konferenz am vergangenen Donnerstag auf einen Stufenplan für mögliche Lockerungen der Corona-Beschränkungen verständigt. Nach derzeitigem Informationsstand des Badischen Fußballverbandes betreffen diese Lockerungen auch den Bereich des organisierten Sports und hier insbesondere die Altersgruppen von Kindern und Jugendlichen bis 14 Jahren, heißt es in einer Pressemitteilung. In einem persönlichen Schreiben an Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann hatten die Präsidenten der drei baden-württembergischen Landesverbände explizit auf diesen, für den Vereinsfußball existenziell wichtigen, Altersbereich hingewiesen. So zeichnet sich ab, dass voraussichtlich ab dem kommenden Montag, 8. März, Training für maximal 20 Kinder bis 14 Jahren möglich sein wird. Detaillierte Aussagen zu den Rahmenbedingungen (Übungsformen, Abstandsregeln, Betreuungspersonen und Ähnliches) sind im Moment noch nicht bekannt.

