Möllmann für Award nominiert

Amelie Möllmann von den Kurpfalz-Bären steht auf der Liste der nominierten Spieler für den „German Handball Award“, den das Fachportal „handball-world.news“ und das Magazin „Bock auf Handball“ verleiht. Die Linkshänderin holte mit der Beach-Nationalmannschaft den Titel bei der Europameisterschaft und schaffte es in der Kategorie „Beachhandballerin des Jahres“ als wertvollste Spielerin des Finals in die Auswahl.

Die Abstimmung startete am Neujahrstag und endet am Montag, 31. Januar, um 23.59 Uhr. Jeder Fan kann unter www.handball-world.news/o.red.r/news-1-1-1-138247.html seine Favoriten in den 14 Kategorien auswählen.

In dieser Saison gehörte Möllmann dreimal zum Kader der Bären und traf zweimal, doch inzwischen ist sie aufgrund ihres Studiums in Spanien. Ketsch begann am Donnerstag mit der Vorbereitung auf das erste Pflichtspiel der neuen Saison am Samstag, 15. Januar, gegen den ESV Regensburg. mjw