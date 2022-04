Ketsch. Johanna Wiethoff und Katarina Longo werden in der Saison 2022/2023 das Tor der Handballerinnen der Kurpfalz Bären aus Ketsch hüten, Leonie Moormann dagegen erhält keinen neuen Vertrag. Das teilt der Verein mit. „Wir müssen immer auch die wirtschaftliche Komponente im Auge haben, aus diesem Grund haben wir uns entschieden nur mit zwei Torfrauen in die neue Spielzeit zu gehen“, so Geschäftsführer Armin Wagner.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1