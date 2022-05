„Muss mich nicht rechtfertigen“

Das Rätselraten – geht er oder geht er nicht? – hat nun ein Ende. Die Rede ist vom Patrick Greulich, dem Goalgetter des Fußball-Landesligisten SG ASV/DJK Eppelheim, der in der neuen Runde seine Kickstiefel wieder für seinen Heimatverein FV Brühl schnüren wird. Die Wechselgerüchte hatten im Vorfeld einigen Wirbel verursacht und man unterstellte ihm unter anderem,dem „Lockruf des Geldes“ gefolgt zu sein. Der 32-Jährige spricht nun exklusiv in unserer Zeitung zum ersten Mal über die wahren Beweggründe seines Wechsels.

Was hat für Sie den Ausschlag gegeben, zurück zu Ihren Heimatverein FV Brühl zu wechseln?

Patrick Greulich, Goalgetter noch in Eppelheim, kann mit über 200 Einschüssen in der Landesliga wuchern – „ich glaube, das spricht für sich.“ © Fischer

Patrick Greulich: Um es vorwegzunehmen, ich muss mich nicht für meinen Wechsel nach Brühl rechtfertigen. Zum Thema ,Lockruf des Geldes gefolgt’ kann ich nur sagen, dass ich auch in Eppelheim – wenn es auch oft anders interpretiert wird – gut verdient habe. Der eigentliche und wahre Grund, weshalb ich nach Brühl wechsele, ist ganz einfach erklärt: Ich möchte in meiner Laufbahn – bin jetzt bereits 32 Jahre – gerne noch einmal in eine höhere Klasse aufsteigen. Und die Möglichkeit sehe ich mit dem neu zusammengestellten Kader dort am ehesten realisierbar.

Die Entscheidung, jetzt, wo Sie ein Haus in Eppelheim gebaut haben und Ihre Schwiegereltern in spe bereits lange Jahre als Funktionäre beim ASV fungieren, ist Ihnen der Entschluss, nach Brühl zu wechseln, sicherlich nicht leicht gefallen oder?

Greulich: Das stimmt, ich habe mir schon meine Gedanken gemacht, ob ich den Weg gehen soll. Bei allen Abwägungen stand immer wieder der große Wunsch im Vordergrund, mich sportlich zu verbessern. Natürlich hätten meine zukünftigen Schwiegereltern es gerne gesehen, wenn ich in Eppelheim geblieben wäre. Ich gehe mit einem weinenden Auge, denn ich habe in Eppelheim meine Frau und viele neue Freunde kennengelernt, die ich sicherlich vermissen werde.

Die Verantwortlichen des FVB haben – so munkelt man – was die Qualität des zukünftigen Kaders anbetrifft, nicht gekleckert. Obwohl man von offizieller Seite nur die vier Spieler, die vom Ligakonkurrenten ASC Neuenheim kommen (wir berichteten), und ihre Person bisher preisgegeben hat, wissen Sie sicherlich, mit welchen Spielern Sie in Zukunft am Ball sind, oder?

Greulich: Natürlich bin ich im Vorfeld über den Kader umfassend von Trainer Thorsten Barth und Frank Hensel unterrichtet worden. Ich werde aber wie von Vereinsseite vereinbart keine Namen nennen. In einem längeren und angenehmen Gespräch habe ich dann auch erfahren, wie sich Thorsten Barth die Zukunft beim FV Brühl vorstellt. Dabei habe ich viele Gemeinsamkeiten feststellen können, die mich zusätzlich bestärkt haben, mit dem Wechsel nach Brühl den richtigen Weg gewählt zu haben.

Man spricht von 16 neuen Spielern, die der FVB für die neue Runde verpflichtet haben soll. Besteht da nicht für Sie die Gefahr, auf zu viele Konkurrenten speziell im Angriff zu treffen, die Ihren Platz streitig machen könnten?

Greulich: Ganz klar nein. Ich habe in der Landesliga über 200 Tore geschossen. Ich glaube, das spricht für sich. Ich stelle mich der Konkurrenz, denn Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft.

Ihr Noch-Trainer Frank Engelhardt hatte kein Problem, Sie in zwei Spielen auf die Reservebank zu setzen, was Ihnen offensichtlich nicht schmeckte und Sie plötzlich die Wertschätzung zu Ihrer Person infrage stellten. War das auch mit ein Grund, nun die Seiten zu wechseln?

Greulich: Das war sicherlich kein Grund. Wobei ich nicht verhehlen möchte, dass mir die Maßnahme nicht gefallen hat und in meiner jetzigen Laufbahn auch so noch nicht passiert ist, von Beginn an auf der Auswechselbank Platz zu nehmen. Frank und ich haben uns darüber unterhalten und die Sache ausgeräumt.

Wie haben Sie die letzten Wochen erlebt, als der Klassenerhalt Ihres zukünftigen Vereins am seidenen Faden hing und erst am letzten Wochenende in trockenen Tüchern war?

Greulich: Ich würde lügen, wenn ich mich nicht damit beschäftigt hätte und mir ein Stein vom Herzen gefallen ist, als der FV Brühl mit dem Sieg in Kirchheim den Klassenerhalt endgültig eintütet hat. In der Kreisliga hätte ich bestimmt nicht gespielt.