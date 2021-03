Der Oftersheimer Trainer Manuel Muth wird in der kommenden Saison den Heidelberger Kreisligisten VfB Rauenberg übernehmen, parallel aber weiterhin seine Tätigkeit beim Badischen Fußballverband ausüben.

„Es wird eine Doppelfunktion und beide Seiten haben mir dafür keine Steine in den Weg gelegt“, betont Muth, der zuletzt den Kreisligisten FV 08 Hockenheim betreut hatte, anschließend aber ohne Engagement in einem Verein war. „Die Infrastruktur in Rauenberg ist überragend“, haben Muth bereits die äußeren Rahmenbedingungen überzeugt. „Das ist ein top geführter Verein und alles ist sehr solide.“

In den zurückliegenden Wochen hatte Muth nach eigener Aussage einige Anfragen auf dem Tisch, aufgrund der Perspektive, den Gesprächen mit den Verantwortlichen und dem Umfeld in Rauenberg hat er sich für den derzeitigen Tabellenletzten entschieden. „Wir wollen dort alle zusammen etwas aufbauen“, betont Muth die Einigkeit zwischen Vereinsführung und seiner eigenen Philosophie. Muth war in der Vergangenheit bekannt für einen schnellen Umschaltfußball und genau dieses System will er in Rauenberg einbringen. Hierfür hat er bereits acht Neuzugänge auf seinem Zettel. wy