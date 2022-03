„Für uns war das TuSEM-Spiel der erste Schritt. Ich bin extrem stolz, wie wir das angegangen sind, auch schon in der Traingswoche davor, wo die mannschaftliche Geschlossenheit und der Wille erkennbar waren.“ Nach dem Drittliga-Sieg in Essen, will Handballtrainer Axel Buschsieper von der HG Oftersheim/Schwetzingen nun auch im Heimspiel der Klassenverbleibsrunde den zweiten Schritt gegen die TSG

...