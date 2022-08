Nach dem zweiten Platzverweis ist es erledigt

Der Fußball schreibt bekanntlich besondere Geschichten. Zum Auftakt in die neue Landesliga-Saison war beim 4:0 (1:0)-Erfolg des ASV Eppelheim gegen FV Brühl auch eigentlich alles für ein weiteres Kapitel bereitet. Patrick Greulich lernte einst in der Hufeisengemeinde das Kicken und erzielte über 150 Landesliga-Tore für die Blau-Weißen. 2018 wechselte der Goalgetter nach Eppelheim, wo er seine sensationelle Quote mit 49 Buden in 84 Spielen fortsetzte. In diesem Sommer folgte die Heimkehr nach Brühl, dessen Gegner am ersten Spieltag natürlich lautete: ASV Eppelheim.

„Klar ist es etwas Besonderes, gegen die alten Kollegen zu spielen. Das sind alles gute Freunde von mir“, sagte der 32-Jährige. Zwei Aussetzer seiner neuen Kameraden sorgten jedoch dafür, dass Greulich im Derby allenfalls eine Nebenrolle einnahm. In der zwölften Minute eilte FVB-Keeper Mikel Schuster aus seinem Strafraum, um einen langen Ball abzufangen. Statt die Kugel weiterzupassen oder auf die Tribüne zu dreschen, ließ er Gegenspieler Leon Ziemski herankommen und ging ins Dribbling. Der erste Haken glückte, beim zweiten war Paul Brömmer zur Stelle und luchste ihm den Ball ab. Auf dem Weg ins leere Tor meinte Schiedsrichter Jonas Becker ein Halten von Schuster gegen Brömmer gesehen zu haben und zeigte dem Torwart die Rote Karte. „Das darf so nicht passieren, da muss Mikel einfach den Ball wegschlagen“, ärgerte sich FVB-Coach Thorsten Barth.

SG ASV/DJK: Machmeier, Jansen, Schwarz (53. Lehr), Zeilfelder, ... SG ASV/DJK: Machmeier, Jansen, Schwarz (53. Lehr), Zeilfelder, Martin (61. Hildebrandt), Domingos (71. Schleich), Weiss, Bauer (56. Karl), Barth, Ziemski, Brömmer. FV: Schuster, Stenzel, Raab, Etzold (13. Dörner), Cardal (72. Noura), Kerber (46. Camara), Prommer, Weber, Morscheid, Kappes, Greulich (57. Wihler). Tore: 1:0 Domingos (45.), 2:0 Barth (53.), 3:0 Zeilfelder (60.), 4:0 Schleich (76.). Besondere Vorkommnisse: Rote Karte gegen Schuster/FVB (12.); Gelb-Rote Karte gegen Raab/FVB/45.+3). – Zuschauer. 250. jb

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erwies Timo Raab den Brüh-lern den nächsten Bärendienst: Der bereits verwarnte Neuzugang senste in der Nähe des Sechzehners rabiat seinen Gegenspieler um, Referee Becker blieb keine andere Wahl, als die Ampelkarte zu zeigen (45.+3). „Die zwei Undiszipliniertheiten haben uns heute das Spiel gekostet. Mit zehn Mann wäre schon noch was möglich gewesen, aber mit der zweiten Roten Karte war’s natürlich erledigt“, zeigte sich Barth sichtlich bedient.

FVB beginnt gut

Dabei hatte es vielversprechend für sein Team begonnen. Die Partie war keine zwei Minuten alt, als Stürmer Ben-Richard Prommer aus wenigen Metern völlig frei drüberköpfte. „Da hatten wir Glück, dass wir nicht direkt in Rückstand geraten sind“, gab Eppelheims Trainer Frank Engelhardt zu. Nach dem ersten Platzverweis bekam der ASV zunehmend Oberwasser, nur ein Brühler Bein, Fuß oder wie bei Christian Zeilfelders Freistoß (14.) der Pfosten verhinderten die Führung. Kurz vor dem Pausentee brach Yonathan Domingos den Bann. Der Angreifer ließ spektakulär Mike Kappes aussteigen und vollstreckte ins linke Eck (45.).

Nach Wiederbeginn kannte das Spiel nur noch eine Richtung. Tim Barth (53.), Zeilfelder (60.) und Joker Patrick Schleich (76.) nutzten drei der unzähligen Chancen und schraubten das Ergebnis gegen wacker kämpfende Brühler in die Höhe. „Natürlich hat uns die Überzahl in die Hände gespielt und wir hätten noch ein paar mehr Tore erzielen können. Wenn man zum Auftakt aber 4:0 gegen einen Titelaspiranten wie Brühl gewinnt, kann man nur rundum zufrieden sein“, strahlte Engelhardt nach Abpfiff.

Am nächsten Sonntag fährt Brühl nach Ziegelhausen/Peterstal. Raab wird das Duell gegen seinen Ex-Club Rot-gesperrt verpassen, Ersatzkeeper Sandro Dörner dürfte gegen seine ehemaligen Kollegen aber wieder für Schuster im Tor stehen. Dann bietet sich die nächste Chance für eine besondere Geschichte, die eigentlich nur der Fußball schreibt.