Der FV 08 Hockenheim gewann das Lokalduell in der Fußball-Kreisliga gegen den KSC Schwetzingen. Die TSG Eintracht Plankstadt siegte ebenfalls, während Reilingen unterlag und weiter an Boden in der Tabelle verliert.

FV 08 Hockenheim – KSC Schwetzingen 3:1 (0:1)

In der ersten Halbzeit waren die Gäste überlegen. Die Hockenheimer agierten zu umständlich im Spielaufbau und auch mit

