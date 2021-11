Nach SportAward-Gewinn: Dennis Diekmeier muss eine Runde zahlen

Dennis Diekmeier ist beim „Sportaward Rhein-Neckar“ als Publikumsliebling ausgezeichnet worden. Der Kapitän des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen meinte: „Ich freue mich natürlich sehr, da ich auch erst seit drei Jahren in der Rhein-Neckar-Region lebe. Ich habe vom ersten Tag an gemerkt, wie die Leute mich unterstützen. Wir haben uns echt in diese Gegend verliebt und fühlen uns super wohl. Ich hoffe, es kommen noch ein paar Jahre dazu.“

Auch Trainer Alois Schwartz gratulierte: „Meines Wissens muss er eine Runde ausgeben für den Preis. Aber es freut mich, dass jemand vom SVS gewonnen hat. Das zeigt auch, dass wir wahrgenommen werden. Das ist eine schöne Sache.“ mjw