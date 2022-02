Nachholpartien werden ausgetragen

In den badischen Handballklassen sind einige Nachholspiele von Mannschaften aus unserem Verbreitungsgebiet angesetzt.

So erwartet bereits an diesem Freitag (19.30 Uhr, Karl-Frei-Halle Oftersheim) die HG Oftersheim/Schwetzingen in der Badenliga Frauen den TSV Rot. Am Samstag (19 Uhr, Jahnhalle) trägt Männer-Badenligist HSV Hockenheim die Ende Januar ausgefallen Partie ebenfalls gegen Rot aus.

Das Derby in der Badenliga-Gruppe A zwischen Eppelheim und Plankstadt wird am Donnerstag, 3. März (19 Uhr, Capri-Sonne-Arena) nachgeholt. Und drei Tage später (Sonntag, 6. März, 16.30 Uhr, Mehrzweckhalle), ist die TSG Eintracht Plankstadt schon wieder im Heimspiel gegen die SG Leutershausen II gefordert. ali

