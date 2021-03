Schon von weitem ist ein Stimmengewirr zu vernehmen. Wo in den letzten Wochen noch unterkühlte Stille herrschte, wo sich die im angrenzenden Hardtwald heimische Vogel- und Tierwelt ihre Bestimmung auf dem Sportplatz in Oftersheim zu holen suchte, ist nun wieder emsiges Treiben zu beobachten. Die Fußball-Jugendabteilung der SGO nahm in der Vorwoche mit Einsetzen der ersten Lockerungen ihren

...