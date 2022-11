Nächste Nullnummer

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat einen weiteren Test in der Winterpause ohne Gegentor beendet. Jedoch gelang der Mannschaft von Alois Schwartz am Freitagnachmittag auch kein Treffer gegen SCR Altach. Die Österreicher werden von WM-Rekordschütze Miroslav Klose trainiert. Schon gegen Basel gab es eine Nullnummer. Schwartz nutzte die Partie, um Spielern wie Ersatztorhüter Timo Königsmann oder Abu-Bekir Ömer El-Zein Einsatzzeit zu ermöglichen. Jedoch fanden sich auch Leistungsträger wie Aleksandr Zhirov und Janik Bachmann in der Startformation wieder.

Den letzten Test vor dem Urlaub bestreitet der SVS am Freitag, 2. Dezember, 13.30 Uhr, bei Eintracht Frankfurt. Die Rückrunde beginnt dann am 29. Januar. fred