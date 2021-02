Aufgeben ist zwar keine Option, aber die Hoffnung erlitt am Hardtwald einen weiteren Dämpfer. Nach der 1:2 (1:1)-Niederlage beim SV Darmstadt 98 (wir berichteten) zieht sich die Schlinge des SV Sandhausen im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga immer weiter zu. Der Tabellenvorletzte zeigte bei den Lilien einmal mehr eine ordentliche Leistung, verpasste aber die frühzeitige Entscheidung und kassierte dafür die Quittung. Die Darmstädter, die zuvor vier Mal nacheinander nicht gewonnen hatten, enteilen dank des Befreiungsschlags auf sechs Zähler. Weil sich auch der Aufsteiger Eintracht Braunschweig mit 1:0 gegen den 1. FC Heidenheim durchsetzen konnte, ist der SVS einen weiteren Rang abgerutscht.

Enttäuscht steht Aleksandr Zhirov nach der Niederlage beim SV Darmstadt 98 auf dem Rasen. Auch er weiß, dass es eine schwere Saison wird. © Michael Ruffler

Trainer Michael Schiele hatte im Vorfeld der Partie einen Aufwärtstrend gesehen, doch seine Mannschaft ließ nach dem Schlusspfiff die Köpfe hängen. Unter seiner Führung kassierten die Kurpfälzer die achte Niederlage im elften Pflichtspiel. Dazu gab es eine Punkteteilung und zwei Siege. Die Mechanismen im Fußball-Geschäft sind bekannt. Bleiben die Ergebnisse aus, muss der Trainer als schwächstes Glied gehen. Diesen Schachzug hat der SVS mit der Freistellung von Uwe Koschinat bereits getätigt. Nun bleibt es abzuwarten, ob die Club-Führung um Präsident Jürgen Machmeier die Ruhe bewahrt. Der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca wich einer ersten Nachfrage aus. Er wolle keinen Gedanken daran verschwenden, ob man mit Schiele auch in der 3. Liga weitermachen würde.

Auf der anderen Seite stehen immer noch 16 Begegnungen aus. Daraus könnte man im besten Fall 48 Zähler holen. Das ist natürlich Wunschdenken, denn die Konstanz ist dem SVS völlig Flöten gegangen. Zwei Siege in der Liga nacheinander gab es in dieser Saison noch nie.

Bester Kader aller Zeiten?

Nur zum Rundenstart mühten sich die Schwarz-Weißen im Pokal gegen den TSV Steinbach Haiger eine Runde weiter und gewannen anschließend den Ligastart gegen Darmstadt. Damals schien die Welt noch in Ordnung. Die Verantwortlichen sprachen nach den namhaften Verpflichtungen von Daniel Keita-Ruel und Diego Contento vom besten Kader des SVS aller Zeiten. Taten folgten diesen Worten nicht und so muss Sandhausen mehr denn je um den Ligaverbleib zittern.

In Darmstadt begann die Partie sogar nach Plan. Nach gerade einmal 33 Sekunden bugsierten die aufgerückten Innenverteidiger Aleksandr Zhirov und Nils Röseler den Ball dank einer Gemeinschaftsproduktion ins Netz. Es folgten mehrere Großchancen, die jedoch ungenutzt blieben. Erneut wurde deutlich, wie sehr der SVS von Standardsituationen abhängig ist. Aus dem Spiel heraus fallen weniger als die Hälfte aller Treffer.

Dazu kommt, dass die Partie abermals im zweiten Durchgang zugunsten des Gegners entschieden wurde. Allein im Kalenderjahr 2021 kassierte der SVS acht seiner zehn Gegentore nach Wiederbeginn. Machmeier hatte schon unmittelbar nach dem Trainerwechsel den nicht optimalen Fitnesszustand der Mannschaft kritisiert. Schiele erkannte nach der kurzen Weihnachtspause eine Verbesserung der Werte, doch auf dem Feld sind diese noch nicht erkennbar.

„Nur noch Endspiele“

Dem SVS muss man zugutehalten, dass er auch am Böllenfalltor nie aufgab. In der Schlussphase hatte Denis Linsmayer eine Doppelchance. Außerdem rettete Ex-Sandhausen-Keeper Marcel Schuhen gegen den eigenen Mann auf der Linie. Es soll im Moment einfach nicht sein, aber die Kurpfälzer müssen das Glück zeitnah erzwingen. „Wir hatten Chancen für zwei Spiele, nutzen sie aber nicht“, haderte Schiele. Kehrt jedoch keine Besserung ein, fährt der Zug, auf dem Klassenerhalt steht, in dieser Saison ohne den SVS ab. Kapitän Dennis Diekmeier, der zu allem Überfluss auch noch die fünfte Gelbe Karte sah und somit am Sonntag gegen den 1. FC Nürnberg fehlen wird, mahnt schon beinahe gebetsmühlenartig: „Es gibt jetzt nur noch Endspiele.“