Nationenpreis in Mannheim

„Den Nationenpreis auf unseren Traditionstermin Maimarkt zu bekommen, ist ein Traum!“, freut sich Peter Hofmann, Präsident des Reiter-Verein Mannheim und in dieser Funktion Chef des Maimarkt-Turniers in der Quadratestadt, über die Entscheidung, dass künftig pro Nation zwei offizielle Springturniere (CSIO) ausgerichtet werden dürfen. Am Sonntag, 8. Mai, findet der erste Nationenpreis 2022 im MVV-Reitstadion statt. Parallel zur größten Verbrauchermesse Süddeutschlands, dem Mannheimer Maimarkt, präsentiert der Reiter-Verein Mannheim vom 29. April bis zum 10. Mai internationale und hochkarätige Prüfungen im Springen, in der Dressur und bei den Para-Equestrians, den Dressurreitern mit Handicap. Den abschließenden Höhepunkt der Springprüfungen bildet der traditionsreiche „Große Preis der MVV – Die Badenia“ am Dienstag, 10. Mai.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1