Nauber wechselt in die Niederlande

Gerrit Nauber spielt in der kommenden Saison erstklassig. Der Innenverteidiger erhielt beim SV Sandhausen keinen neuen Vertrag und wird künftig in der niederländischen Eredivisie für den Aufsteiger Go Ahead Eagles Deventer auflaufen.

In Sandhausen absolvierte Nauber 57 Spiele und erzielte in zwei Spielzeiten einen Treffer. „Ich wollte in einem anderen Land auf höchstem Niveau spielen und eine andere Liga kennenlernen. Die Gespräche mit dem Management haben mich überzeugt, den Schritt zu wagen und mich für diesen Verein zu entscheiden“, sagte der 29-Jährige gegenüber dem Verein. mjw/ Archivbild: Fischer