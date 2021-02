Mit Ayhan Öztürk wechselt nach Dennis Bauer ein weiterer langjähriger Spieler der Spvgg 06 Ketsch den Verein – er wird in Zukunft für den Kreisligisten KSC Schwetzingen die Fußballstiefel schnüren.

Der 33-jährige offensive Mittelfeldspieler, spielte zehn Jahre – mit zweijähriger Unterbrechung beim FC Türkspor – in Ketsch. Ein Goalgetter war der sympathische Türke nie, sondern stach in seiner Glanzzeit mehr als Spielmacher und Vorlagengeber heraus. Nach seiner schweren Hüftverletzung vor eineinhalb Jahren kam er nie mehr richtig in die Gänge und unter Trainer Giuliano Tondo nicht zum Einsatz.

Mittelfeldspieler Ayhan Öztürk wechselt zum KSC Schwetzingen. © Fischer

Auf die kann der Mittelfeldspieler bei seinem neuen Verein unter Trainer Jusuf Baran mit Sicherheit setzen. „Ayhan ist ein Wunschspieler von mir und wird mit seiner Erfahrung und seinen technischen Fähigkeiten unser Spiel nach vorne bereichern“, freut sich Baran über seinen Neuzugang. „Ich hatte in Ketsch eine schöne Zeit und glaube auch, dass ich bei der Spvgg 06 etwas erreicht habe. Nun freue ich mich, in meinen alten Tagen beim KSC Schwetzingen noch einiges Positives zu bewirken.“ lof