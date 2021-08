Neue Ausbildungswege für Schiedsrichter

Die Handballschiedsrichter gehen moderne Wege. Digitale Neuerungen ermöglichen dem Schiedsrichterwesen eine flexiblere Gestaltung seiner Ausbildungen, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Badischen Handball-Verbandes. Parallel zu den Saisonvorbereitungslehrgängen der bestehenden Schiedsrichter hat der erste Neulingsausbildungskurs im Bezirk AES stattgefunden. Dabei wurde erstmals das neu entwickelte DHB-Schiedsrichterportal-Portal eingebunden, das eine Onlineplattform für die Grundausbildung bietet.

Das Portal ermöglicht den angehenden Neulingen eine flexiblere Ausbildung, da die Lerneinheiten in Module aufgeteilt sind und die Regeln im Selbststudium erarbeitet werden. Zwischen den Modulen findet stets eine Lernkontrolle mit allen Teilnehmern und einem Lehrwart aus dem Bezirk statt, welche dann zeiteffizient genutzt werden kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Lernkontrollen auch virtuell stattfinden können, sollte es die Situation erfordern.

Um einen Lernfortschritt sicherzustellen und die zukünftigen Schiedsrichter auf die Theorieprüfung über 30 Regelfragen vorzubereiten, sind die drei großen Module nochmals in Lektionen unterteilt, in denen regelmäßig prüfungsrelevante Regelfragen eingebaut sind. Des Weiteren lässt sich das Selbststudium so jederzeit unterbrechen und man kann durch den personalisierten Zugang genau an der Stelle wieder einsteigen, an der man pausiert hat. Natürlich stehen während dieses Prozesses die Lehrwarte mit ihrer Expertise jederzeit zur Verfügung.

Nach jedem Modul erhalten die Auszubildenden ein Zertifikat, welches den erfolgreichen Abschluss bestätigt und dann den nächsten Abschnitt freischaltet.

Ist die theoretische Grundausbildung erst einmal geschafft und der Regeltest bestanden, muss nur noch ein Praxislehrgang besucht werden, indem die Erstausstattung ausgeteilt, Handzeichen geübt und das Spielfeld abgelaufen wird. Tipps und Tricks von erfahrenen Schiedsrichtern kommen hier ganz sicher auch nicht zu kurz.

Für einen erfolgreichen Start in die Runde sorgen mehrere Schiedsrichterkollegen, die sich in einem Sonderlehrgang zu „Neulingsbetreuern“ fortbilden. Ihre Aufgabe ist es, die Neulinge bei den ersten Spielen in der Vorbereitung zu unterstützen und den Rücken zu stärken. Sie beobachten die Neulinge bei den Partien und geben ihnen anschließend hilfreiches Feedback zu Ihrer Spielleitung.

Der nächste Online-Neulingslehrgang findet am Freitag, 3. September, von 19 bis 20.30 Uhr statt (mit „Teams“). Weitere Termine sind der 13. September, 19 bis 20.30 Uhr (Zwischenstandsmeeting) und der 20. September, 18:30 Uhr im Haus des Sports (Theorieprüfung). Die Anmeldung erfolgt über die Homepage des Badischen Handball-Verbands www.badischer-hv.de. zg

Info: Fragen und Anregungen können unter folgenden E-Mail-Adressen gestellt werden: Bezirk AES, regelfragen-aes@badischer-hv.de; Bezirk RNT, regelfragen-rnt@badischer-hv.de

