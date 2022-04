Neulußheim rutscht ab

Die SG Oftersheim hat ihr Nachholspiel der Fußball-Kreisklasse A1 beim SC Olympia Neulußheim mit 2:0 gewonnen und ist wieder näher an Spitzenreiter FV 1918 Brühl II herangerückt.

Die Gastgeber hätten einen Blitzstart in die Partie hinlegen können, als Marcel Pelzl die große Chance frei vor dem SGO-Keeper hatte, sich den Ball aber zu weit vorlegte. Mitte der ersten Hälfte ging der Tabellenzweite dann in Führung. Kassem Arbaoui hatte sich das Leder schön zurecht gelegt und jagte es mit einem Sonntagsschuss am Donnerstagabend in die Maschen (18.).

Bis zum Pausenpfiff erarbeiteten sich beide Teams weitere gute Chancen, es ging jedoch mit dem knappen 0:1 in die Kabinen. Nach einer guten Stunde Spielzeit stellten die Gäste auf 0:2. Die Neulußheimer waren aufgerückt, so dass der Oftersheimer Nic Befus den Abpraller nach einer Flanke zur Vorentscheidung nur noch über die Linie drücken musste (61.). Durch die Niederlage rutscht der SC Olympia Neulußheim auf Rang zwölf ab, hielt aber den Vorsprung von acht Punkten auf den Abstiegsplatz. wy

