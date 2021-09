Neulußheim will Dreier

In einem Nachholspiel der Fußball-Kreisklasse B1 tritt an diesem Donnerstag der SC Olympia Neulußheim II beim FC Hochstätt Türkspor II an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Neulußheimer wollen ihren starken Saisonauftakt mit drei Siegen aus drei Spielen am liebsten mit einem weiteren Dreier vergolden und sich fest in der Spitzengruppe einnisten. Ein Aufstieg ist aufgrund der ersten Mannschaft in der A-Klasse selbstredend kein Thema, dennoch fühlen sich die SON-Kicker derzeit pudelwohl. Doch Spielausschuss Felix Büchner hebt mahnend den Finger: „Natürlich sollte allen Spielern bewusst sein, dass so eine Siegesserie jederzeit reißen kann und man deshalb keine Mannschaft unterschätzen darf.“

Seit kurzem ist auch Neu-Trainer Thomas Weisgerber mit von der Partie und hat das Training und die Leitung nach der Rückkehr von seinem Urlaub übernommen. Die Vorzeichen für einen erneuten Erfolg in Mannheim stehen für Neulußheim II gut. Torhüter Philipp Merkel ist aus dem Urlaub zurück und steht ebenso wieder zur Verfügung wie Daniel Weigold. Fehlen werden lediglich Can Akarsu (Erkältung), Lukas Gross (verletzt) und Marcel Röhheuser (Urlaub). wy