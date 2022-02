Neustart der Adler Mannheim schon am Montag

Mannheim. Nach der Olympia-Pause kehren die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga zwei Tage früher als geplant in den Spielbetrieb zurück. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, wird die ursprünglich für den 28. Januar angesetzte Partie bei den Nürnberg Ice Tigers am Montag, 21. Februar, 19.30 Uhr, nachgeholt. Zwei Tage später tritt die Mannschaft von Trainer Pavel Gross dann bei den Augsburger Panthern an.

Das Duell mit den Franken Ende Januar fiel kurzfristig wegen einiger Corona-Verdachtsfälle aus. Die Adler können am Montag auch wieder auf ihre sechs Olympia-Fahrer zählen. Torhüter Felix Brückmann, Verteidiger Korbinian Holzer sowie die Stürmer Lean Bergmann, Nico Krämmer, Matthias Plachta und David Wolf werden mit der enttäuschenden Nationalmannschaft Peking am Donnerstagmittag (Ortszeit) verlassen. In Mannheim sind auch Andrew Desjardins nach seiner Schulterverletzung und Tim Wohlgemuth nach überstandener Corona-Infektion inzwischen in den Trainingsbetrieb zurückgekehrt.