Neuzugänge treffen gleich in Testspiel

Die vier Fußball-Landesligisten aus unserem Verbreitungsgebiet haben wieder den Trainingsbetrieb für die am 20. Februar beginnende Rückrunde aufgenommen und bereits Testspiele absolviert.

Besonders erfolgreich war der FV Brühl zugange und fertigte den Kreisligisten SG Waibstadt mit 4:0 ab. Auch gegen den Südwestoberligisten TSV Mechtersheim behielt der FVB im Sportpark Süd mit 2:1 die Oberhand.

Dabei betrieben die drei Winterneuzugänge Furkan Aktas, David Etzold und Mourad Aburrahman Werbung in eigener Sache und stachen als Torschützen hervor. Der vierte Brühler Neuzugang, Salih Özdemir, wurde positiv getestet und befindet sich derzeit in Quarantäne. Der FVB bestreitet am Sonntag um 15 Uhr auf eigenem Gelände ein weiteres Freundschaftsspiel gegen den Kreisligisten TuS Mingolsheim.

Ketsch gegen Oftersheim

Die Spvgg 06 Ketsch hat an diesem Wochenende gleich zwei Vorbereitungsspiele auf seiner Agenda stehen. Am Samstag trifft sie um 14 Uhr zu Hause auf den Kreisligisten FV 03 Ladenburg und am Sonntag sind die Ketscher um 15 Uhr beim A-Ligisten SG Oftersheim zu Gast.

Im Vorbereitungsspiel gegen den Verbandsligisten FC Olympia Kirrlach unter den beiden früheren Schwetzinger Trainern Michael Köpper und Willi Schöneck wussten die 06er trotz der 1:3-Niederlage zu gefallen.

Die SG ASV/DJK Eppelheim testete ihre Form im Heimspiel gegen ASC Neuenheim II und gewann mit 5:2. Am Samstag um 15 Uhr steht der Engelhardt-Truppe mit dem Verbandsligisten TSG Weinheim ein wesentlich härterer Prüfstein gegenüber.

Der SV 98 Schwetzingen bestreitet sein erstes Vorbereitungsspiel am Sonntag um 15 Uhr auf eigenem Gelände gegen den Kreisligisten FV Wiesental.