Neuzugang Kappes soll mit Dorn ein Bollwerk bilden

Der Fußball-Landesligist FV Brühl hat erneut aufgerüstet und meldet mit Mike Kappes einen weiteren Hochkaräter für die Innenverteidigung. „ Mike soll im Zusammenspiel mit dem spielenden Co-Trainer Matteo Dorn ein Bollwerk bilden“, meint FVB-Fußball-Abteilungsleiter Frank Hensel, der in den vergangenen Wochen viel Zeit aufwendete, um ein schlagkräftiges Team im August ins Rennen zu schicken.

Mit Rene Helbig vom TSV Viernheim wechselt ein Außenverteidiger mit Verbandsligaerfahrung an den Schrankenbuckel, der auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann. Mohammed Majdalawi, Stürmer vom FC Fürth, weiß wo das Tor steht und hat in den letzten beiden abgebrochenen Runden über 20 Saisontore für den Landesligisten aus Hessen erzielt.

Fatbarth Behlulaj kommt vom TSV Viernheim und fühlt sich im Mittelfeld am wohlsten. Marius Schmid wechselt von der TSG Weinheim in die Hufeisengemeinde und soll die Offensive beleben. Leon Whiler stammt aus der A-Jugend-Oberliga der SG Kirchheim und hat bereits in den ersten Trainingseinheiten unter Beweis gestellt, dass er es versteht, sich mit seinem Gardemaß von 1,88 Meter körperlich einzubringen. Patrick Morscheid zieht es wieder an seine alte Wirkungsstätte zurück, nachdem er zuletzt in Weinheim und Kirchheim in der Verbandsliga am Ball war. Janick Schwarz kommt vom Landesligisten St. Ilgen, war dort Spielführer und ist für den defensiven Bereich vorgesehen. Last but not least hat sich Mittelfeldspieler Lorenz Lange, der in Mannheim studiert und aus Bayern stammt, ebenfalls den Brühlern angeschlossen.

Kader mit 26 Feldspielern

Das Brühler Trainerteam um Volker Zimmermann und den spielenden Co-Trainern Dominik Böckli und Matteo Dorn verfügen in der neuen Saison über einen 26 Mann Kader plus zwei Torleute, der keine Wünsche offen lässt und von der Konkurrenz bereits argwöhnisch beäugt wird. Da mit Yusuf Demirci (MFC Lindenhof) sowie Alexander Knöbl (Ziel unbekannt) nur zwei Spieler den Landesligisten verlassen haben, scheint der Konkurrenzkampf innerhalb der ersten Mannschaft bereits vorprogrammiert zu sein.

Topmann in der Führungsebene

Besonders erfreut zeigt sich Abteilungsleiter Hensel, dass er sich mit Thorsten Barth einen Topmann in der sportlichen Führungsebene verstärken konnte. Barth steht nunmehr in der Verantwortung als Sportlicher Leiter. Barth führte TSV Michelfeld von der A-Klasse in die Landesliga und war zuletzt als Trainer in St. Ilgen für das Landesligateam verantwortlich.

„Da St. Ilgen sich vom Leistungsfußball hin zu Breitensportfußball umentschieden hatte, konnte ich Thorsten frühzeitig an uns binden“, erklärt Hensel und fügt hinzu, dass der neue Mann als Sportlicher Leiter allen drei Brühler Fußball-Mannschaften vorsteht und schauen wird, dass die sportlichen Ziele bis zum kompletten Umzug in den neuen Sportpark-Süd im kommenden Jahr erfolgreich umgesetzt werden.

Das Übergangsjahr noch am Schrankenbuckel kann der Neue nutzen, um sich entsprechend einzuarbeiten. Die Unterstützung von Landesliga-, A-Klasse- und B-Klasse-Trainerteam ist ihm gewiss, bestätigt Hensel. „Insgesamt muss wohl jeder Verein schauen, wie er die lange Pandemiepause meistern wird. Wichtig wird sein, schnellstmöglich und reibungslos in den regelmäßigen Trainingsbetrieb zurückzukehren, um den Fitnessstand der Spieler zu optimieren. Unser Coach Volker Zimmermann berichtete mir, dass er an allen Waagen bereits die Batterien getauscht hat und gespannt ist auf die Bestandsaufnahme seiner Spieler. Ich glaube für jeden Verein sprechen zu dürfen, wenn ich hoffe, dass wir nun mal wieder eine komplette Runde spielen können ohne jegliche Einschränkungen“, erklärt Frank Hensel und zeigt sich dabei positiv gestimmt, dass viele Spieler der drei aktiven Mannschaften vollständig geimpft sind.

Präsentation der Mannschaften

Am Sonntag, 18. Juli, um 10.30 Uhr präsentiert der FV Brühl sämtliche Mannschaften inklusive der kompletten Jugendabteilung letztmalig im altehrwürdigen Alfred Körberstadion.

