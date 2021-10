Nach zwei Siegen in Folge musste der FV Brühl in der Fußball-Landesliga gegen Neuenheim einen Rückschlag hinnehmen. Die Überraschung gegen den favorisierten ASC blieb aus, am Ende kassierte die Zimmermann-Elf eine 0:2-Niederlage. Brühl spielte zwar teilweise recht gefällig mit, ließ aber die nötige Durchschlagskraft vermissen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der FVB hatte in der 3. Minute die erste Torannäherung, ein Kopfstoß von Tim Diederichs wurde ins Aus abgewehrt. Nach der anschließenden Ecke stieg Jens Heuberger am höchsten, sein Kopfball führte aber auch nicht zum Erfolg. Auf der Gegenseite machten es die Gäste besser, Ben-Richard Prommer passte in den Strafraum, Marcel Hofbauer hatte keine Mühe mehr, das 0:1 zu erzielen (7.). Einen weiteren Gegentreffer verhinderte Tim Hoffmann, er klärte kurz vor der Torlinie (11.). Prommer versuchte es in der 25. Minute aus der Distanz, konnte aber FVB-Torwart Sinan Bal nicht überwinden. Nach einem Ballverlust vor dem eigenen Strafraum musste erneut Bal eingreifen, um einen Gegentreffer zu verhindern (30.).

Die ersten Minuten nach Wiederanpfiff gehörten dem FV Brühl. Nachdem Hoffmann den Ball im ASC-Strafraum nicht unter Kontrolle gebracht hatte, scheiterte Patrick Szarka aus der Distanz (47.), Hoffmann brachte den Ball aus zu spitzem Winkel nicht im Kasten unter (48.) und Patrick Morscheids Schuss wurde ins Toraus abgewehrt (49.).

In der Folgezeit setzten die Gäste wieder die Akzente, nach einem Brühler Ballverlust im Mittelfeld nutzte Prommer einen Querpass zur 2:0-Führung (64.). Trainer Volker Zimmermann beorderte Hoffmann in die Sturmspitze und brachte in der Schlussphase mit Aron Späth einen weiteren Offensivspieler, Torchancen sprangen aber nicht heraus, so dass es bei der 0:2-Niederlage blieb. „Wir haben zwar recht ordentlich gespielt, sind aber nach vorne nicht durchschlagskräftig und hinten nach Ballverlusten zu anfällig“, bilanzierte Zimmermann.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

FVB: Bal – J. Heuberger, K. Heuberger, Diederichs (66. Härer), Hoffmann, Böckli, Szarka, Camara, Weiß, Dorn (81. Späth), Morscheid (70. Wihler). vm