Nicht Fisch – nicht Fleisch

Mit einigen Erwartungen fuhr Fußball-Landesligist SV 98 Schwetzingen zum Kellerduell beim TSV Kürnbach. Mit einem Sieg hätten sich die Gäste weiter aus der Gefahrenzone der Tabelle schießen können. Doch die Partie endete am Ende mit 4:4 (2:3.) remis. „Das ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Wenn man auswärts vier Tore erzielt, dann darf man das Spiel nicht mehr aus der Hand geben“, sagte der Sportliche Leiter des SV 98 Thomas Münch.

Dabei begann die Partie auf dem schwer bespielbaren Boden für den SV 98 vielversprechend, denn Tobias Machourek – der wieder eine gute Leistung zeigte – brachte seine Mannschaft mit zwei blitzsauberen Toren mit 2:0 in Führung (7. und 9.). Auch durch den Abschlusstreffer von Lukas Essig (12.) ließ sich Schwetzingen zunächst nicht aus der Ruhe bringen. Doch spätestens nach dem Ausgleichtreffer durch Marius Steinmetz (25.) war der Anfangszauber des SV 98 verflogen.

Schneller Ausgleich

Arlind Berisha gelang mit dem Pausenpfiff nach einer Standardsituation die erneute Führung für die Spargelstädter (45.). Doch die Freude währte nicht lange und wieder war es Essig, der von einem individuellen Fehler der Schwetzinger profitierte und den 3:3-Ausgleich erzielte (54.). Hoffnung keimte nochmals bei den Gästen auf, als Kevin Roderig aus 18- Metern abzog und den Ball zur 4:3-Führung in den Winkel drosch (77.). Doch gerade einmal eine Minute wähnten sich die Gäste auf der Siegerstraße, als Steinmetz mit seinem zweiten Treffer die Suppe versalzte (78.). „Bei so einem Spiel müssen einfach drei Punkte eingefahren werden. Zu viele individuelle Fehler haben uns am Ende den Sieg gekostet“, resümierte Münch. Ein Blick auf die aktuelle Tabelle in der Landesliga ließen die Schwetzinger Verantwortlichen aber wieder etwas froher stimmen, denn durch den 4:4-Enstand in Kürnbach erhöhte sich der Abstand zum Abstiegsrelegationsplatz auf elf Zähler. lof

SV 98: Boz – Dirks, Wenz, Tomann, Berisha, Syuleyman (39. Roderig), Wild (84. Würges), Golubovic, Zimmermann (Aydin 70.), Machourek, Djahini.