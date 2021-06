Mit der neuen Kampagne „Fußball, die“ will der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den weiblichen Fußball fördern. Am Anfang steht eine bundesweite Umfrage. Denn: Fußball funktioniert „Nicht ohne meine Mädels“, heißt es in einer Pressemitteilung – und auch nicht ohne die Frauen.

AdUnit urban-intext1

Warum beginnen Frauen und Mädchen mit dem Fußballspielen und bleiben sie auch am Ball? Unter welchen Umständen funktioniert Frauen- und Mädchenfußball in Vereinen? Zu diesen Fragen gibt es unterschiedliche Einflüsse, wie Studien und Datenanalysen belegen. Um diese Ergebnisse zu stützen, ist die Meinung der Spielerinnen und Vereinsmitarbeiter wichtig. Daher sammelt der DFB Rückmeldungen, auf welche Hürden Frauen und Mädchen treffen, welche Rahmenbedingungen den Frauen- und Mädchenfußball fördern und welche Unterstützung Vereine benötigen, um Frauen- und Mädchenfußball nachhaltig zu stärken und zu etablieren.

Die Umfrage richtet sich an Spielerinnen ab 14 Jahren und deren Eltern sowie an Vereinsmitarbeiter und Ehrenamtliche. Die Abteilung Basisberatung und -entwicklung wird die Ergebnisse in die Planungen zur Weiterentwicklung des weiblichen Amateurfußballs einfließen lassen. bfv

Info: Die Umfrage ist über diesen Link zu erreichen: https://www. netigate.se/a/s.aspx?s= 986558X290049620X55098

AdUnit urban-intext2