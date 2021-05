Nicolai Kraft will seinen Meistertitel verteidigen

Beim Auftakt zur Internationalen Deutschen Motorrad-Straßenmeisterschaft (IDM) am Wochenende in Oschersleben möchte Nicolai Kraft aus Hockenheim seinen Titel im Twin-Cup (gehört zum IDM-Rahmenprogramm) verteidigen. Der 23-jährige Suzuki-Pilot feierte im Vorjahr vier Siege bei acht Rennen und stand siebenmal auf dem Podium. Kraft möchte 2022 dann in die IDM-Supersport-600-Klasse aufsteigen, die in Oschersleben auch am Start ist.

Beim ADAC-Westfalenpokal-Rennen gehen sechs Motorradklassen auf der 3,667 Kilometer langen Rennstrecke in der Nähe von Magdeburg an den Start.

Der Hockenheimer Nicolai Kraft möchte in dieser Saison erneut den Pokal beim Twin-Cup hochhalten. © Sonnick

Auf der Internetseite der IDM und auf der IDM-Facebook-Seite gibt es die Rennen am Samstag und Sonntag im Livestream zu sehen. Am Samstag beginnt die Übertragung ab 15.10 Uhr und dauert bis 17.45 und am Sonntag werden bereits ab 9.35 Uhr die Rennen übertragen.

Finale in der Rennstadt

Wegen der Pandemie war das Auftaktrennen von Anfang Mai auf dem Lausitzring abgesagt worden. Das IDM-Finale wird am 25. und 26. September auf dem Hockenheimring ausgetragen. ms/Archivbild: Sonnick

Info: Weitere Informationen gibt es unter www.IDM.de