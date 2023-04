Niederlage der HSG St. Leon/Reilingen zweitrangig

Die letzte Busfahrt der Saison zum finalen Spiel beim 1. FSV Mainz 05 II genossen die Handballerinnen der HSG St. Leon/ Reilingen, auch wenn sie bei der unbedeutenden 25:33 (12:17)-Niederlage beim Tabellenvierten keine Punkte mitnahmen. Denn es stand bereits vor der Partie fest, dass der Verbleib in der 3. Liga gesichert ist und die Mannschaft punktgleich mit dem Sechsten auf dem siebten Rang landet.

Die Begegnung war für Sina Golla und Britta Miltner, die schon vergangenes Wochenende in Reilingen verabschiedet wurden, die letzte und folgerichtig hieß die Devise für die Spielerinnen und Coach Daniel Weinheimer, noch einmal die Gemeinschaft auf und neben dem Spielfeld in den Vordergrund zu stellen. Denn die Runde 22/23 war alles andere als einfach gelaufen und mit fünf Niederlagen in Folge gestartet.

Erst nach dem Trainerwechsel kämpfte sich HSG in oft schweren und engen Spielen sukzessive ins Mittelfeld. „Alle, die von Beginn an dabei waren, haben sich heute in die Torschützenliste eingetragen, alle haben Spielzeit bekommen, das Ergebnis war heute zweitrangig“, freut sich Weinheimer über das Happy-End, seine letzte bevorstehende Prüfungshürde für die B-Trainerlizenz, die Pause, aber vor allem schon auf eine weitere Saison in der 3. Liga.

„Wir sind so froh, dass wir kommende Saison wieder in der 3. Liga antreten dürfen, bedanken uns herzlich für die tolle Unterstützung unserer Fans und brauchen jetzt auch die wohlverdiente Pause“, ist Spielmacherin und HSG-Vorstandsvorsitzende Jana Pahl glücklich mit dem Rundenabschluss.

HSG: Golla; Rimpf (2/1), Miltner (1), Lederer (2/2), Peribonio (4), Schulz (3), Heck (1), Pahl (2), Laier (2), Scholl (5), Nussbaumer (3), Weschenfelder.