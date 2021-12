Niederlage für Hockenheim

Insgesamt waren noch vier Spiele in der Tischtennis-Bezirksliga und drei Spiele in der Bezirksklasse zu spielen, da wurde verbandsseitig am Samstagmorgen die Saison bis zum 30. Januar aufgrund der Corona-Alarmstufe unterbrochen.

Betroffen davon waren aus unserem Verbreitungsgebiet die Teams von TTC Ketsch II, TSG Eintracht Plankstadt, TTC Ketsch III, TTC Hockenheim III und TTG EK Oftersheim II. Mit der 2G-Regel hatte man die vergangenen Wochen in allen Vereinen reibungslos über die Bühne gebracht, Tischtennis gehörte vor allem nicht zu den Treibern der Pandemie. Daher lässt diese sehr kurzfristige Entscheidung des Badischen Tischtennis-Verbandes das berühmte Fingerspitzengefühl vermissen.

Bezirksklasse

Am Freitagabend war noch nichts von der Unterbrechung bekannt, daher trat Hockenheims Zweitvertretung beim ungeschlagenen Tabellenführer TTC St. Ilgen an. Mit Marvin Ballmann und Jens Jakob als Ersatz mussten die Rennstädter eine herbe 1:9-Niederlage hinnehmen. Im Doppel konnten Ballmann/Jakob einen 3:1-Sieg gegen Würzburger/Suebwongsa erringen. Auch im Einzel boten die zwei ihren Kontrahenten lange Zeit Paroli. Jens Jakob kämpfte sich gegen Suebwongsa nach 0:2-Rückstand auf 2:2 heran, im fünften Satz musste er sich 11:4 geschlagen geben. Marvin Ballmann lieferte sich mit Tim Rehfeld ein hart umkämpftes Fünf-Satz-Match, dass der St. Ilgener Spieler am Ende mit 11:7 gewann. Im oberen und mittleren Paarkreuz war allerdings nichts für die Gäste zu holen. mbu