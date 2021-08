Niederlage für Reilingen II und Sieg für Rohrhof II

Auftakt auch in der Kreisklasse B mit einer Rekordbeteiligung an Mannschaften: Die Fußballteams aus unserer Region erzielten dabei unterschiedliche Ergebnisse.

Mannheim – Reilingen II 3:2 (3:1)

Es war ein zerfahrenes Spiel auf einem schweren Geläuf. Die Mannheimer gingen nach einem langen Ball über die SC-Abwehr durch Ertan Yildirim in Führung (7.). Nur drei Minuten später erhöhte Pawel Dulbas durch einen sehenswerten Freistoßtreffer auf 2:0 (10.). Dann begann das Spiel der Strafstöße. Zunächst verkürzte Leon Kempf per Penalty auf 2:1 (12.), dann legte Yildirim vom Punkt das 3:1 vor (43.). Nach dem Seitenwechsel war es Bastian Krieg, der abermals per Elfmeter auf 3:2 verkürzen konnte (53.). Danach mussten beide Teams den Temperaturen Tribut zollen und bald war die Luft raus. Das begünstigte auch noch jeweils zwei Großchancen für jedes Team. Am Ende verpasste aber der SC 08 II den möglichen und eigentlich verdienten Punktgewinn.

Ed.-Neckarh. II – Rohrhof II 1:2

Die Gastgeber begannen druckvoll und zwangen Rohrhof II zu Fehlern. Einen davon nutzte Sercan Cukurova zum 1:0 (7.). Nach dem Gegentreffer fanden die Gäste immer besser ins Spiel und vergaben zwei Riesenchancen. Die DJK II setzte aber immer wieder Nadelstiche. Nach der Halbzeit drückte Rohrhof II und belohnte sich sofort mit dem 1:1 durch Marcus Trinkmann (48.). Nun versuchte die Bittmann-Elf nachzulegen, scheiterte jedoch ein ums andere Mal am Edinger Schlussmann. In der 66. Minute ergatterte sich Christopher Ries den Ball, legte durch zu Christian Krupp und dieser erzielte das 1:2. Während die Hausherren anschließend auf den Ausgleich drängten, vergab Rohrhof II weitere Chancen auf eine Resultatsverbesserung.

