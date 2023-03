Niederlage tut nicht weh

Es gibt Niederlagen, die nicht wehtun und keine Folge haben. Die 2:6-Niederlage von Frei Holz Plankstadt bei der SG Ettlingen war eine von dieser Kategorie. Der Meistertitel stand schon fest, der letzte Spieltag war bedeutungslos. Für deng erkrankten Andreas Habicht kam Manuel Vörg zum Einsatz. Nach anfänglichen Problemen trumpfte er vor allem in die Vollen auf, konnte aber bei Satzgleichstand eine Niederlage durch die niedrige Kegelzahl nicht verhindern.

„Für die Mannschaft war das noch mal eine lockere Trainingseinheit, bevor jetzt die intensive Vorbereitung auf die Aufstiegsspiele beginnt“, sagte Andreas Tippl. Mit dem Bundesliga-Achten Nibelungen Lorsch und SK Markranstedt (Meister 2. Liga Ost) stehen zwei der drei Gegner in der Aufstiegsrunde am 22. April fest. In der 2. Liga Mitte entscheidet der letzte Spieltag zwischen Olympia Mörfelden und dem SC Regensburg.

Ettlingen - Frei Holz Plankstadt 6:2 (3687:3524) Kegel): Grün - M. Vörg 2:2 (622:589), Kaltenbacher - Petri 3: 1 (630:547), C. Schneider - K. Schneider 4:0 (641:577), Rosche - Schränkler 1:3 (576:600), Zesewitz - Tippl 3:1 (618:573), Ockert - Zirnstein 1:3 (600:638). mra