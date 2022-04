Nikolai Gäbert macht’s sehenswert volley

In der Fußball-Kreisliga feierten Hockenheim und Plankstadt Siege, während der KSC Schwetzingen ein wichtiges Spiel verlor. Auch Reilingen quittierte eine Niederlage.

FV 08 Hockenheim – SG Hemsbach 4:1 (1:0)

Der FV 08 war gut in der Partie und hatte viele Spielanteile. Die erste gute Chance nutzte Max Maier direkt zum 1:0 nach einem guten Zuspiel von Rico Bieda (15.). Die ersten zehn Minuten in Halbzeit zwei war Hemsbach drückend überlegen und kam zu mehreren guten Chancen. Der sehenswerte Volleyschuss von Nikolai Gäbert zum 2:0 brach Hemsbach in dessen Drangphase fast schon das Genick (57.). Das 3:0 fiel durch einen direkt verwandelten Freistoß von Torben Schuhmacher (73.), das 4:0 durch einen schönen Alleingang von Max Maier (75.). In der Schlussphase kam Jaylen Follo für die Bergsträßer zum Ehrentreffer (86.).

FC Germania Friedrichsfeld – KSC Schwetzingen 5:3 (3:0)

Jubel beim FV 08 Hockenheim: Hier wird der Torschütze Nicolai Gäbert für seinen Treffer zum 3:0 geherzt. © Fischer

Schwetzingen startete gut und hatte gleich die ersten beiden dicken Torchancen. Dann machten es die Gäste den Germanen zu leicht. Abdou Sanneh verwandelte eine Flanke von links zum 1:0 (5.). Ein Doppelschlag von Sanneh (23., 29.) brachte den KSC zur Pause mit 0:3 ins Hintertreffen, obwohl die Elf von Trainer Yunus Kilic keineswegs drei Tore schlechter war. Nach dem Seitenwechsel erwischte Schwetzingen den besseren Start: Enver Emiroglu verwandelte einen Handelfmeter zum 3:1 (50.). Nach einer Stunde Spielzeit verloren die Gäste den Zugriff. Zuerst erzielte Riccardo Baatz im Fallen das 4:1 (61.). Danach schoss Friedrichsfelds Tugay Caliskan einen Elfmeter neben das Tor (64.). Zehn Minuten später drohte das Debakel, als erneut Baatz einen trockenen Schuss ins lange Eck zum 5:1 (80.) setzte. Der KSC startete eine Aufholjagd, die noch mit zwei Toren von Muhamed Demiray (83.) und Oguz Ünver (89.) belohnt wurde.

TSV Amicitia Viernheim – SC 08 Reilingen 6:0 (1:0)

Der SC 08 Reilingen zeigte in der ersten Halbzeit eine starke Einstellung und musste nach einem Stellungsfehler das 0:1 hinnehmen. Nach dem Seitenwechsel schwanden bei den Gästen die Kräfte und der Spitzenreiter kam zu einem standesgemäßen Sieg.

TSV Neckarau – TSG Eintracht Plankstadt 3:4 (2:1)

In einer wilden Partie war Plankstadt zu Beginn tonangebend, gute Chancen wurden allerdings ausgelassen. Neckarau war dagegen effektiv. Zuerst ging der TSV durch Marvin Witt nach einem Eckball in Führung (34.), dann setzte Lars Leonhardt noch das 2:0 drauf (37.). Die TSG zeigte sich nicht geschockt und verkürzte durch Benjamin Dittmer auf 2:1 (41.). Auch nach der Halbzeit spielte nur eine Mannschaft. Folgerichtig glich Plankstadt durch Maurice Uhrig aus (48.). Kurze Zeit später ging der TSV mit der dritten echten Torchance wieder in Führung (Manuel Fuchs, 55.). Christoph Krusch erzielte das 3:3 (71.), ehe Maurice Uhrig den Schlusspunkt setzte (90.). wy