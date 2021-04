Nils Nasgowitz soll HG nach vorne bringen

Die HG Oftersheim/Schwetzingen legt auf dem Transfermarkt nach. Zur neuen Saison kommt vom HBV Jena 90 Nils Nasgowitz (21) zum Handball-Drittligisten. Der flexibel einsetzbare Rückraumspieler durchlief in seiner Jugend die Nachwuchsmannschaften der TSG Friesenheim sowie der SG Kronau/Östringen und kehrt nach seinem Studienabschluss in Sachsen in die Rhein-Neckar-Region zurück.

© Wendl

Martin Schmitt, Oftersheim/Schwetzingens Sportlicher Leiter, freut sich darüber, dass es mit der Verpflichtung von Nasgowitz geklappt hat: „Er ist ein gut ausgebildeter Spieler, der auf allen drei Positionen spielen kann. Er bringt viele Attribute mit und wir kennen ihn noch aus der Jugend. Er ist sowohl im athletischen als auch im technischen Bereich stark, steht auch in der Defensive seinen Mann und deswegen bin ich der Meinung, dass er uns qualitativ nach vorne bringen wird.“ mjw/Bild: Wendl