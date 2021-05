Nils Nasgowitz verstärkt die HG Oftersheim/Schwetzingen

Schwetzingen/Oftersheim. Zu Hause ist es doch am schönsten. Das dachte sich wohl auch Nils Nasgowitz. Nach drei Jahren als Student in Erfurt und Handballer beim HBV Jena kehrt der 21-Jährige zu einem seiner Jugendvereine zurück. Er heuert ab der kommenden Saison in der 3. Liga bei der HG Oftersheim/Schwetzingen an (wir berichteten). Dort spielte er bereits für kurze Zeit in der A-Jugend. Nachdem er aber mit der damaligen Mannschaft die Qualifikation für die Bundesliga verpasst hatte, entschied er sich für einen Wechsel zur JSG Leutershausen/Heddesheim. Zudem spielte er in der Vergangenheit für die TSG Weinheim/TV Oberflockenbach sowie den Bundesliga-Nachwuchs der Eulen Ludwigshafen und der Rhein-Neckar Löwen.

Nils Nasgowitz zeigt sein HG-Trikot. © Maximilian Wendl

Nun ist der flexibel einsetzbare Rückraumspieler seit mittlerweile knapp einem Monat in den Trainingsbetrieb eingegliedert und sagt: „Ich bin von meinen neuen Mannschaftskollegen gut aufgenommen worden. Die ersten Einheiten waren ungewohnt, denn ich habe sehr lange kein Handball gespielt. Aber im Grunde ist es wie beim Radfahren. Man verlernt es nicht.“ Nur der Muskelkater meldete sich unverzüglich.

Mit dem Wechsel zur HG könnte zeitnah auch ein Traum in Erfüllung gehen, denn Nils‘ Bruder Till trägt bereits das Trikot Oftersheim/Schwetzingens und könnte als ambitioniertes Talent zeitnah ein Kandidat für die erste Mannschaft sein. „Wir haben darüber früher mal gesprochen. Jetzt kommt es vielleicht schon viel schneller als wir damals dachten. Es wäre großartig, wenn wir in einer Mannschaft spielen würden“, sagt Nils, der sich selbst noch etwas Zeit einräumen möchte: „Ich stand wegen der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Saisonabbruch lange nicht auf dem Feld. Aber ich bin generell ein Spieler, der Verantwortung übernehmen möchte. Es wird aber mein erstes Jahr in der 3. Liga.“

Und dann wird er auch unter einem neuen Coach spielen, denn in der Kurpfalz folgt auf Holger Löhr an der Seitenlinie Frank Schmitt. Auch dieser ist inzwischen kein ganz Unbekannter mehr für Nils Nasgowitz. „Ich habe ihn als sympathischen Menschen kennengelernt. Unser erstes Gespräch war sehr offen, aber wir haben auch nur zehn Minuten geredet.“ Unter Schmitt möchte Nasgowitz, der als Nachfolger von Jerrit Jungmann verpflichtet wurde, Akzente setzen: „Für mich ist es schwer zu beurteilen, wie stark die Liga tatsächlich ist. Aber wir haben ein junges Team und möchten zusammenwachsen. Nach dem Saisonstart lässt sich dann besser beurteilen, in welche Richtung es gehen kann.“

Der Sportliche Leiter Martin Schmitt sagt über den Neuen: „„Er ist ein gut ausgebildeter Spieler, der auf allen drei Positionen spielen kann. Er bringt viele Attribute mit und wir kennen ihn noch aus der Jugend. Er ist sowohl im athletischen als auch im technischen Bereich stark und steht auch in der Defensive seinen Mann und deswegen bin ich der Meinung, dass er uns qualitativ nach vorne bringen wird.“

Nasgowitz liebäugelte zwar auch mit einem Wechsel zu einem anderen Verein, letztendlich überzeugte ihn aber das Gesamtkonzept. „Ich halte sehr viel von der HG. Ich finde hier ein gutes Gefüge vor und die Strukturen sagen mir zu. Es ist super, dass hier so professionell gearbeitet wird und es einen Athletiktrainer und einen Physiotherapeuten gibt. Außerdem habe ich nur einen ganz kurzen Weg von meinem neuen Zuhause zur Halle.“ Und genau an diesem Punkt schließt sich der Kreis, denn bekanntlich ist es zu Hause eben doch am schönsten.

