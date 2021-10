Nils Nasgowitz: Wir werden unsere Ziele erreichen

Zuletzt war es etwas still um ihn geworden – für HG-Neuzugang Nils Nasgowitz von den Oftersheim/Schwetzinger Drittliga-Handballern war eine Corona-Quarantäne angeordnet worden. Doch jetzt in der Woche vor dem Match gegen die TSG Haßloch durfte der 21-Jährige das Training wieder aufnehmen.

Der 1,90 Meter große Rückraumspieler (bei 92 Kilogramm) ist nicht nur Neuzugang, sondern auch Rückkehrer. Vor einigen Jahren, genau 2016, unternahm er mit der HG einen Anlauf, in die Jugend-Bundesliga zu gelangen, was dann in Ahlen mit dem ersten Nachrückerplatz misslang. Gemeinsam mit Max Barthelmeß und Niklas Krämer spielte der Schwetzinger dann für die JSG Leutershausen/Heddesheim, der der Sprung in die JBLH gelungen war. Vor dem heutigen Spiel stand der angehende Psychologe für ein kurzes Interview zur Verfügung.

Nils Nasgowitz hat eine Corona-Quaran-täne hinter sich gebracht. © HG/Schwerdt

Beschreiben Sie kurz Ihren handballerischen Werdegang?

Nils Nasgowitz: Begonnen mit dem Handball habe ich neben anderen Sportarten im Alter von sechs Jahren. Mit 13 habe ich mich dann mit dem Wechsel zu den Rhein Neckar-Löwen voll auf den Handballsport konzentriert. Zur A-Jugend hin hatte ich dann über den Sommer einen kurzen Aufenthalt bei der HG, wobei ich meine beiden A-Jugend-Saisons bei der SG Leutershausen und der TSG Friesenheim spielte. Die ersten drei Jahre im Männerbereich spielte ich dann beim HBV Jena, da ich aufgrund des Studiums in die Gegend gezogen bin.

Wie ist der bisherige Saisonverlauf aus Sicht eines Studenten der Psychologie der HG zu erklären?

Nasgowitz: Naja, aus psychologischer Sicht sind bestimmt einige Gruppeneffekte zu beobachten. Um diese aber mit Sicherheit zu untermauern, müsste ich schon empirische Daten erheben (lacht). Deswegen hier einfach meine subjektive Sicht: Ich denke, wir sind ein extrem junges Team, welches neu zusammengesetzt wurde. Wir waren in manchen Spielen einfach nicht abgezockt genug, um die Punkte für uns zu gewinnen. Im Endeffekt ist es auch egal, was geschehen ist, denn das, was kommt, zählt.

Wie ist die „Zwangspause“ verlaufen?

Nasgowitz: Die Quarantäne an sich konnte ich gut nutzen. Leider dauert es nach einigen Tagen der Nullbelastung wieder etwas, bis der Körper sich auf das Trainingspensum vor der Quarantäne gewöhnen kann.

Was ist von dem Haßloch-Spiel und für den Rest der Runde zu erwarten?

Nasgowitz: Heute zwei Punkte und für die restliche Saison 100 Prozent Optimismus. Wir werden unsere Ziele erreichen.