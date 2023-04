Nils Werner gelingt nach einem Konter der Lucky Punch

Mit Ausnahme der SG Oftersheim holten alle hiesigen Vertreter in der Fußball-Kreisliga Dreier.

SKV Sandhofen – FV 1918 Brühl II 2:3 (1:1)

Sandhofen war optisch überlegen und hatte eine ganze Reihe guter Torchancen. Brühl II hatte sich hauptsächlich aufs Kontern verlegt. In der 11. Minute brachte Vittorio Cammilleri die Gäste mit einem schnellen Gegenstoß in Führung. Kurz vor der Pause glich Lukas Geiger per Strafstoß aus (44.). Auch der zweite Durchgang war von Kampf geprägt und so war es ein Elfmeter von Vittorio Cammilleri (54.) sowie ein Kontertor seines Bruder Alessandro (56.), die für die Brühler 3:1-Führung sorgten. Die Mannheimer hauten noch einmal alles rein und hätten am Ende einen Punkt verdient gehabt. Mehr als das 2:3 durch Pascal Eckerts Elfmetertor (63.) sprang für sie aber nicht mehr heraus.

VfR Mannheim II – SG Oftersheim 5:3 (2:0)

Die Gastgeber kamen immer wieder über die Außenbahn, woraus auch die ersten beiden Tore durch Mirko Bilanovic (2.) und Pascal Gummel (29.) entstanden. Die SGO wehrte sich und bekam das Spiel besser in den Griff. Dann aber wurde ein Pressschlag zum Steilpass für Leo Ono, der zum 3:0 einschob (51.). Marco Wörl besorgte für die Mannheimer das 4:0 (69.). Mit einem Elfmeter konnte Noel Präg auf 4:1 verkürzen (70.), doch Ono stellte mit einem sehenswerten Schlenzer ins lange Eck den alten Abstand postwendend wieder her (72.). Oftersheim zerfiel jedoch nicht und kam durch Patrick Pfau mit einem schönen Schuss über den Torwart (89.) und Mario Benincasa per Kopfball (90.) noch zum 5:3.

FC Germania Friedrichsfeld – FV 08 Hockenheim 2:3 (2:2)

Nach einem Hockenheimer Fehlpass ging Friedrichsfelds Benjamin Wanzek außen durch und erzielte per Heber das 1:0 (2.). Simon Schuhmacher glich mit einem direkten Freistoß zum 1:1 aus (8.). Kurze Zeit später ging erneut das Heimteam in Führung. Ein Freistoß von Wanzek knallte ans Aluminium, Burak Bas schaltete am schnellsten und staubte zum 2:1 (14.) ab. Kurz vor dem Pausenpfiff konnten die Rennstädter aber noch einmal zurückschlagen. Ein Eckball sprang Max Maier direkt vor die Füße, der FV-Angreifer drehte sich und schoss aus kurzer Distanz ein (44.). Im zweiten Durchgang passierte wenig in einem von Abstiegskampf geprägten Duell. In der 78. Minute gelang lediglich Nils Werner der Lucky Punch, als er nach einem Konter in Szene gesetzt wurde und zum 2:3-Endstand einnetzte.

VfB Gartenstadt – Eintracht Plankstadt 0:6 (0:3)

Gegenüber den Vorwochen war Plankstadt von Beginn an wie ausgewechselt. Schon in der 3. Minute brachte Savas Badalak die Gäste in Führung. Akay Öztürk erhöhte schon bald auf 0:2 (21.). Plankstadt dominierte das Spiel nach Belieben, Gartenstadt kam überhaupt nicht ins Spiel. Vor der Pause schraubte Öztürk das Ergebnis sogar noch auf 0:3 (35.). Auch in der zweiten Hälfte spielten nur die Gäste. Öztürk mit seinem dritten Tagestreffer (53.) und Maurice Uhrig (64.) entschieden das Spiel endgültig. Savas Badalak setzte den Schlusspunkt in dieser einseitigen Partie (74.). wy