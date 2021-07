Ninjago ersetzt Kroos

Es sind nicht nur die Fans der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, die dieses Problem haben. Auch die der Österreicher, Schweizer, Türken und Tschechen haben daran zu knabbern – kurzum: All jene, deren Lieblinge bei der laufenden Europameisterschaft aus dem Turnier geflogen sind. Was ich meine? Na: die EM-Fan-Utensilien! Was mache ich denn jetzt damit?

Ein früherer Kollege aus Hessen – Herzblut-Fußball-Fan der deutschen Elf – war so sauer über das Ausscheiden, dass er seine Nationalmannschaftstrikots in die Altkleidersammlung gegeben hat (dokumentiert in den sozialen Netzwerken). Die Freundin aus Österreich will von ihrem 14-tägigem Rückgaberecht nach Kauf diverser (unbenutzter) Fanartikel Gebrauch machen, in der Hoffnung, das funktioniert. Was wiederum die Bekannte in der Schweiz macht, die sich vor lauter Nationalstolz die Haare gefärbt hat, konnte ich noch nicht in Erfahrung bringen.

Putzig auch der Nachwuchs von einem Kumpel: Der Kleine (5) ist großer Toni-Kroos-Anhänger. Nachdem der Nationalspieler nun auch noch seinen Rücktritt bekanntgegeben hat, klebte der Junior kurzerhand Lego-Ninjago-Aufkleber auf sein Nationaltrikot frei nach dem Motto: Neue Helden braucht das Land.

Im Sinne der Nachhaltigkeit behalte ich meine Fanutensilien und bewahre sie für den nächsten großen Streich im Keller auf. Irgendwann werden sie sicher wieder benötigt – und dann entsprechend eingesetzt.

