Noch keine Entscheidung

Der Schachsport ist beim Bundesligisten SV 1930 Hockenheim nahezu vollständig zum Erliegen gekommen. Bereits im Frühjahr 2020 war die laufende Saison beendet worden, Ankündigungen zur Fortsetzung scheiterten mehrmals, sodass die Hockenheimer – aktuell gemeinsam mit OSG Baden-Baden noch ohne Verlustpunkte an der Tabellenspitze liegend – auf weitere Entscheidungen warten.

Die nächste Videokonferenz der Schach-Bundesliga (SBL) im Juni soll dann endgültig darüber entscheiden, ob die Saison 2019/2021 mit den noch fehlenden sieben Runden im September in einer zentralen Endrunde in Berlin fortgesetzt werden kann. Alternativ droht erstmals seit Gründung eine Beendigung der Saison ohne Ermittlung des deutschen Meisters.

Für das Management des Rennstadtteams mit den Brüdern Günter und Dieter Auer und Mannschaftsführer Blerim Kuci sind es schwierige Zeiten. Der reguläre Spielbetrieb in der Zehntscheune für Aktive und Jugend ist bereits seit längerer Zeit unterbrochen und die Spielstätte der Bundesligamannschaft, das Baden-Württemberg-Center am Motodrom, ist ebenfalls geschlossen. Darüber hinaus ist die finanzielle Situation nicht dazu geeignet, Optimismus zu verbreiten, nachdem die Mehrzahl der langjährigen Sponsoren Corona-bedingt den Rückzug aus Werbeetat- Gründen angekündigt habe.

Nepomniachtchi lässt aufhorchen

Ein mögliches bevorstehendes Finale mit Serienmeister OSG Baden-Baden stünde nicht unter günstigen Vorzeichen. Zum einen ist noch völlig ungewiss, ob die Reisebedingungen es erlauben, die Spitzenspieler des Hockenheimer Kaders aus Russland, China, Indien und Resteuropa nach Deutschland zu holen, ohne die man gegen Baden-Baden kaum eine Chance hätte.

In diesen Kontext passt die aktuelle Meldung, dass sich der Hockenheimer Spitzenspieler Ian Nepomniachtchi aus Russland beim FIDE-Kandidatenturnier in Yekaterinburg (Russland) als Gegner von Weltmeister Magnus Carlsen (Norwegen) qualifiziert hat. Ein Bundesliga-Einsatz in Deutschland würde mutmaßlich seine Vorbereitungen zum WM-Kampf in Dubai erheblich stören.

Ohne Großmeister Nepomniachtchi wäre das Rennstadtteam gegen Baden-Baden sicher geschwächt, rein theoretisch aber nicht völlig chancenlos. Ein Blick in den Kader zeigt, dass noch weitere acht Supergroßmeister auf einen Einsatz warten: Yi Wei (China, Weltranglistenposition 20), Santosh Gujrathi Vidit (Indien, 23) Nikita Vitiugov (Russland, 26), Evgeny Tomashevsky (Russland, 34), Vladimir Fedoseev (Russland, (49) David Howell (England, 86) und Ernesto Inarkiev (Russland, 89). Der aktuelle Kader wird ergänzt durch Europameister Van Saric (Kroatien) die ehemaligen Weltmeister Ruslan Ponomariov (Ukraine) und Anatoli Karpow (Russland), den Ungarn Támás Banusz sowie die Deutschen Arik Braun, David Baramidze, Dennis Wagner und Rainer Buhmann.

Laut Mannschaftsführer Blerim Kuci wäre das Rennstadtteam in dieser Konstellation (nur die besten acht kommen zum Einsatz) mit Sicherheit nicht chancenlos im Kampf um den deutschen Meistertitel 2021 in Berlin. „Letzten Endes hat aber erneut Corona das letzte Wort und die Reisebedingungen aus fernen Kontinenten zum Ende des Jahres werden den Ausschlag geben.“ zg

