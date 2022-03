Noch nicht aufgeben

Am Sonntag startet die Spvgg 06 Ketsch in der Frauenfußball-Verbandsliga in die Rückrunde. Die Aussichten auf das Wunder und den Klassenerhalt sind nach den Winter-Abgängen nur noch minimal. Dennoch will sich das Team um die Trainer Murat Topuzoglu und Luca Beigel nicht aufgeben und bestmöglich mit einem Erfolgserlebnis gegen den VfB Bretten starten.

Die Landesliga-Partie der SG Oftersheim beim FC Finkenbachtal wurde ebenso bereits jetzt abgesagt wie der Auftritt der Spvgg 06 Ketsch II gegen die SG Michelstadt/Rimhorn. Der Auftakt der Ketscherinnen vor einer Woche gegen die SpG Günterfürst/ Hetzbach fiel ebenfalls bereits ins Wasser.

Spvgg 06 Ketsch: Zugang: Anette Koch (reaktiviert). Abgänge: Sarah Breitinger, Mia-Sophie Witz, Maribel Schneider (alle SSV Waghäusel), Joana Kraus (pausiert). SG Oftersheim: keine Zu- oder Abgänge. Spvgg 06 Ketsch II: keine Zu- oder Abgänge. SpG Heidelberg/Eppelheim: Zugang: Ryem Rafai (1. FFC Recklinghausen). Abgänge: Ricarda Schmitt (SV Ebnet), Ronja Pappenberger, Larissa Wirtz (beide Ziel unbekannt). wy

Die SpG Heidelberg II/Eppelheim greift laut Spielplan ohnehin erst nächste Woche ins Geschehen ein und gastiert dann beim VfK Diedesheim II. Seinen Abschied verkündet hat derweil der bisherige Trainer Tim Weiser, der sich beruflich verändert und daher die Eppelheimerinnen nicht mehr weiter betreuen kann. Sein Nachfolger wird Patrick Kabrehl.

