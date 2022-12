Noch zweimal im Einsatz

Zwei Spiele stehen für die Handballer der TSG Eintracht Plankstadt noch an, bevor sich die Badenliga in die dreiwöchige Winterpause verabschiedet. Zunächst tritt das „Wolfsrudel“ dabei an diesem Samstag, 17. Dezember, in Viernheim an, anschließend geht es am Donnerstag, 22. Dezember, zur SG Pforzheim/Eutingen II – dieses Spiel war eigentlich für das vergangene Wochenende angesetzt, wurde allerdings aufgrund personeller Engpässe aufseiten der Plankstadter verlegt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In beiden Partien tritt das „Wolfsrudel“ als Außenseiter an und das nicht nur, weil es in fremder Halle spielt. Die Amicitia aus Viernheim hat sich nach einem mittelmäßigen Saisonstart zuletzt in der Tabelle nach oben gearbeitet. Bei den vergangenen vier Auftritten verließ das Team von Trainer Christian Müller stets als Sieger das Parkett.

Sein Gegenüber Niels Eichhorn blickt dennoch optimistisch auf die beiden Spiele voraus: „Sicherlich sind wir Außenseiter, aber wir haben auch schon immer gerne mal einem Favoriten ein Bein gestellt.“ zg