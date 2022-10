Noel Kemper ist der Mann des Tages

Ungeschlagen blieben am siebten Spieltag der Fußball-Kreisklasse B1 die SG Oftersheim II, der FV 1918 Brühl III und der FV 08 Hockenheim II.

SG Oftersheim II – SpVgg 07 Mannheim 5:2 (4:1)

Die SGO II startete mit dem Ziel, die Niederlage vom Brühl vergessen zu machen, engagiert und nahm gleich das Heft in die Hand. Auch das frühe und überraschende 0:1 durch Pawel Dulbas (8.) nach einem leichtfertigen Ballverlust brachte das Team nicht vom Weg ab. Noel Kemper sorgte postwendend für die schnelle Antwort (9.) und Vincent Steck erzielte die 2:1-Führung für Oftersheim II (18.). In der besten Halbzeit der Oftersheimer in dieser Saison hatten die Mannheimer wenig zu melden und erneut Kemper sorgte nach schönen Spielzügen mit dem 3:1 (29.) und 4:1 (37.) für die Vorentscheidung.

Nach dem 5:1 durch den Mann des Tages, Noel Kemper, nahm die SGO II das Tempo aus der Partie, sodass die tapfer kämpfenden Mannheimer durch Lukas Gluch noch Ergebniskosmetik betreiben konnten (82.).

TSG Rheinau II – FV 1918 Brühl III 2:3 (2:2)

Bereits in der ersten Minute hatte Tarik Lechner die Chance zur Brühler Führung, traf aber nur den Pfosten. Beide Teams boten ein gutes B-Klassen-Spiel, in dem die Gastgeber nach einem verwandelten Foulelfmeter durch Marvin Kirchner in Führung gingen (12.). In der 22. Minute erhöhte Wjatscheslaw Maurer auf 2:0. Angespornt vom schnellen Rückstand spielte anschließend nur noch Brühl III. Nunzio Carotenuto wurde im Strafraum gefoult und Lechner verwandelte den fälligen Strafstoß zum 2:1-Anschlusstreffer (35.).

Die Gäste drückten weiter und kamen durch Carotenuto nach Pass von Christian Krupp noch vor der Pause zum 2:2 (42.). Nach dem Seitenwechsel knüpfte Brühl III am Ende des ersten Durchgangs an und Carotenuto erzielte in der 72. Minute den Siegtreffer, als er einen Fehlpass des Rheinauer Torhüters erlief und ins Tor schoss.

FC Viktoria Neckarhausen – FV 08 Hockenheim II 2:2 (0:0)

Die Gäste versuchten es mit viel Tempo, belohnten sich für das Erspielen ihrer Torchancen nicht. Auch Neckarhausen verpasste eine mögliche Führung. Zu Beginn des zweiten Durchgangs kam die Viktoria besser ins Spiel und nutzte einen Stellungsfehler der Hockenheimer Hintermannschaft durch Tim Christoffel zum 1:0 (52.). Hockenheim II wurde dadurch wachgerüttelt, kassierte aber nach einem Konter das 2:0 durch Marcel Knopf (69.). Auch hiervon ließen sich die Gäste nicht beeindrucken und kamen durch einen Freistoß von Selim Bogocli auf 1:2 heran (73.). Kurz darauf fiel auch noch der Ausgleich für Hockenheim II in Folge eines Eckballs (82.). Danach spielte der FV 08 II gar noch auf Sieg, brachte den Ball aber nicht mehr über die Linie. wy